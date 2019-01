"Mijn toekomst ligt bij Chelsea, ik weet echt niet waar je het over hebt"

Willian houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met een eventueel vertrek bij Chelsea.

De vleugelspeler uit Brazilië werd afgelopen week opnieuw met een transfer naar Barcelona in verband gebracht. De Spaanse topclub bracht afgelopen zomer drie biedingen op Willian uit en schakelde uiteindelijk over op Malcom. De Catalanen zouden nu de zomeraankoop willen gebruiken om zijn landgenoot alsnog naar het Camp Nou te halen, zo klinkt het.

"Mijn toekomst ligt bij Chelsea, ik weet echt niet waar je het over hebt", verzekerde Willian zaterdag met een grote lach, na afloop van de 2-1 zege op Newcastle United. Ploeggenoot Pedro, die naast hem stond tijdens het interview, was ook duidelijk. "Je toekomst ligt hier." Het contract van de dertigjarige Willian loopt volgend jaar zomer ten einde. Chelsea weigert pertinent om dertigers een meerjarig contractvoorstel aan te bieden.



"Willian is erg belangrijk voor ons", vertelde manager Maurizio Sarri op zijn beurt. Dankzij een heerlijke inzet van de Braziliaan hield Chelsea zaterdag drie punten over aan het bezoek van Newcaste aan Londen: 2-1. "Een geweldige voetballer. Ik vind dat hij bij ons moet blijven. Ik denk ook dat hij beter kan, zijn potentie is hoger. Ik heb de laatste berichten over Willian niet gehoord of gelezen. Je moet bij de club zijn als je vragen over de transfermarkt hebt. Je zet mij voor het blok, omdat ik er geen kennis over heb."



Sarri weet wel dat hij nog deze maand een vervanger voor Jorginho nodig heeft, na het vertrek van Cesc Fàbregas naar AS Monaco. De Braziliaan speelde tegen Newcastle niet zijn beste wedstrijd, erkende de oefenmeester. "Jorginho had het moeilijk, maar op de bank was er geen speler voor die positie. Ik heb een alternatief nodig. Ik heb geen idee wanneer er een vervanger komt. Ik weet ook niet of de club zich zorgen maakt, maar men is op de hoogte van mijn mening. Ik heb een dergelijke speler nodig en het is nu aan de club, denk ik. Ik kan niets meer doen."