"Mijn situatie was vergelijkbaar met Scherpen, maar was voor Ajax geen issue"

Kika van Es maakte een jaar geleden de overstap van Vrouwen naar het vrouwenteam van en die transfer had destijds de nodige voeten in de aarde. De verdedigster had in de zomer van 2017, toen zij net voor de Tukkers had getekend, namelijk laten weten 'anti-Ajax' te zijn en dat werd haar door een deel van de Amsterdamse aanhang niet in dank afgenomen.

"Dat was niet slim en de commotie daarover had ik aan mezelf te wijten. Iedereen roept weleens iets geks. Bij Ajax was het geen issue, maar op social media kreeg ik bedreigingen van vooral mannen", blikt ze terug in gesprek met Het Parool . De ontstane ophef deed haar wel wat denken aan een incident dat zich onlangs afspeelde: "Klopt ja, mijn situatie was een beetje vergelijkbaar met die van Kjell Scherpen nu, al was hij elf jaar toen hij op social media zette dat hij een hekel had aan Ajax."



"Ik zou zeggen: gun hem de kans om zich op het veld te bewijzen als speler van Ajax. Ik heb me ook altijd honderd procent ingezet." Van Es hoopte haar seizoen in Amsterdam af te kunnen sluiten met de landstitel, maar Ajax moest het kampioenschap aan haar oude club FC Twente laten. Zaterdag kan ten koste van wel de bekerfinale gewonnen worden en ze mikt na het WK in Frankrijk van deze zomer, waaraan zij deelneemt met de , op een buitenlands avontuur.



De verdedigster kon in januari al naar , maar Ajax besloot haar toen in de jacht op de landstitel aan haar contract te houden: "Ik was er wel even verdrietig over dat ik destijds niet naar Arsenal mocht, trainde ook niet zoals het zou moeten, omdat ik het niet uit mijn hoofd kreeg. Maar later zet je weer de knop om. Je wil ook in beeld blijven bij Oranje. Ik dacht inderdaad 'daar had ik ook tussen kunnen staan', toen Arsenal met nog vier meiden uit Oranje dit seizoen kampioen werd."