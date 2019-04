"Mijn ouders zeiden dat het geen reden was om niet naar Ajax te gaan"

Kjell Scherpen maakt komende zomer de overstap van FC Emmen naar Ajax.

De doelman van negentien jaar heeft bijna een turbulent seizoen afgesloten, met het overlijden van zijn een jaar oudere broer als absolute dieptepunt. Jorg Scherpen overleed in februari, nadat hij ruim een maand in coma lag na een hartaanval. Voetbal was voor Scherpen de beste afleiding. "Wat er met mijn broer is gebeurd vervaagt op een gegeven moment voor de rest van de wereld, maar ik heb natuurlijk nog steeds mijn moeilijke momenten."

"Dan zoek je steun bij elkaar, bij de familie", vertelt Scherpen zaterdag in gesprek met het Dagblad van het Noorden . Jorg Scherpen was een van de grootste fans van de doelman. "Jorg zei altijd dat hij mijn zaakwaarnemer zou worden. Dan kon ik mooi het geld voor ons verdienen. We waren goed op weg en ik blijf mijn dromen najagen. Maar nu wel zonder hem."



De dagen van Scherpen bestonden wekenlang uit 's ochtends trainen en daarna het ziekenhuis bezoeken. "Waar ik altijd middenin de familie terechtkwam, die daar elke dag met misschien wel tien mensen was." Hij praatte tegen zijn broer, in de hoop dat hij het zou horen. "En dat heeft hij ook wel gedaan. Dat idee leeft bij mij heel sterk. Bij ons allemaal. We hebben er altijd vertrouwen in gehad dat hij alles heeft meegekregen."



Scherpen ziet niet als een nieuwe start. "Wat er met mijn broer is gebeurd, neem ik altijd met me mee. Dus nee, het wordt geen nieuwe start. Ik weet niet of ik het ooit een plekje kan geven, maar voetballen is voor mij de manier om ermee om te gaan." Een andere omgeving zal Scherpen wellicht goed doen, maar voor zijn ouders zal het straks nog stiller zijn. "Als je ziet dat je vader of moeder verdriet heeft wil je eigenlijk geen afscheid nemen. Het is voor ons allemaal lastig. Maar ze hebben ook gezegd dat het absoluut geen reden is om niet naar Ajax te gaan. En het is vanuit Emmen maar twee uurtjes rijden. We zullen elkaar vaak genoeg zien."