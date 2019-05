"Mijn ontmoeting met Ronaldo? Ik kan me niet eens herinneren wat hij zei"

De ster van João Félix is snel rijzende.

De negentienjarige schaduwspits debuteerde pas aan het begin van dit seizoen in de hoofdmacht van , maar behoort inmiddels tot de meest begeerde voetballers van Europa. Een ontmoeting met Cristiano Ronaldo vormt voor het toptalent één van de hoogtepunten van deze voetbaljaargang.

Félix werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst bij de selectie van Portugal gehaald, voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oekraïne en Servië. De aanvaller vertelt in de Portugese media over de ontmoeting met Ronaldo, recordinternational én topscorer aller tijden van Portugal. "Het was vreemd, want ik had hem nog niet eerder gezien."



"Het was alsof ik op de PlayStation speelde, zei ik mijn vrienden toen ik weer thuis was", legt Félix uit. "Het was een aparte situatie, maar het was ook een droom die werkelijkheid werd om met hem in hetzelfde trainingskamp te verblijven. Ik kan me niet eens herinneren wat hij zei. Het enige waar ik aan dacht, was dat ik Ronaldo zojuist had ontmoet."



Félix debuteerde overigens nog niet in de nationale ploeg, doordat hij vlak voor het duel met Oekraïne moest afhaken met een lichte blessure. De spits van Benfica behoort volgende maand voor de - eindronde in eigen land echter opnieuw tot de selectie van bondscoach Fernando . "Mijn debuut komt steeds dichterbij. Ik weet niet wanneer ik zal mogen debuteren, maar het komt dichterbij", besluit hij.