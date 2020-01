"Mijn keuze voor PSV wordt in Engeland met veel interesse gevolgd"

Noni Madueke maakte afgelopen donderdag zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van PSV, in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Club Brugge.

De zeventienjarige aanvaller, die eerder dit seizoen ook al zijn debuut voor Jong in de maakte, zal ook na het trainingskamp in Qatar met de A-selectie blijven meetrainen.

Madueke ruilde , waar hij in de Onder-16 speelde, in 2018 in voor PSV. Een opvallende stap, maar net als zoveel Engelse jeugdinternationals twijfelde hij over het perspectief in Engeland. "PSV was één van veel clubs die informeerden. Het verhaal sprak mij en mijn familie aan."

"Ze gingen een nieuwe Academy bouwen, vertelden over het tweede elftal dat ook al in een profcompetitie speelt", vertelt de aanvaller zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Mijn keuze wordt in Engeland met veel interesse gevolgd", vertelt Madueke. "Ik speel voor Engeland Onder-18. Al mijn ploeggenoten daar vragen naar mijn ervaringen en naar de kansen die ik hier krijg. Deze route leek me de beste kans om door te breken."

"Natuurlijk is het een spannend avontuur, niemand doet het. Maar áls ik mijn droom waar kan maken, zullen meer Engelse talenten naar Nederland komen. Zeker weten."

Als hoofd opleiding had Ernest Faber al een goed beeld van de eigen PSV-jeugd. "Noni maakt in snel tempo grote stappen. We hebben al besloten dat-ie ook na dit trainingskamp bij de A-selectie blijft trainen."

Madueke put kracht hij uit het geloof. "Mijn debuut tegen dank ik ook aan God. En het was mooi om donderdag samen met Mo voorin te staan", verwijst hij naar Mohamed Ihattaren. "Allebei zeventien jaar. Bij de jeugd speelden we wel eens tegen elkaar."