"Mijn houding is veranderd in vergelijking met mijn tijd bij PSV"

Jürgen Locadia heeft in de afgelopen weken een basisplaats veroverd bij Brighton & Hove Albion en dat doet de spits goed.

In de eerste seizoenshelft kwam hij nauwelijks aan spelen toe en moest hij het vooral doen met invalbeurten. Na doelpunten tegen Arsenal en Everton mocht hij vier wedstrijden op rij vanuit de basis starten. "Ik heb het gevoel dat ik volwassen ben geworden in mijn tijd hier", aldus Locadia.

De ex-speler van PSV lijkt het vertrouwen van manager Chris Hughton eindelijk gewonnen te hebben. Na een moeizaam eerste jaar, komt Locadia nu regelmatig aan spelen toe. "Ik heb het gevoel dat ik volwassen ben geworden in mijn tijd hier", vertelt Locadia. "Mijn houding is veranderd in vergelijking met mijn tijd bij PSV. Daar waren er ook weleens periodes dat ik niet speelde en dan meldde ik me direct bij de coach en gedroeg ik me niet altijd even goed. Maar ik ben sinds die tijd flink veranderd."



Locadia laat weten dat hij het gevoel heeft dat zijn speelstijl goed bij de Premier League past. "De Premier League is een zware competitie: alles gaat heel snel, op en neer, en dat past goed bij mij. Je moet het laten zien wanneer je de kans krijgt, maar dat is lastig als je het moet doen met enkel korte invalbeurten", klinkt het. "Ik mocht beginnen tegen Bournemouth en het ging oké. Vervolgens volgden de doelpunten tegen Arsenal en Everton. Je moet het de coach moeilijk maken om je uit het elftal te houden, zeker als er zoveel concurrentie is", aldus de spits.