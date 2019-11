"Mijn eerste idee is om Ziyech toch weer op de zijkant neer te zetten"

Erik ten Hag maakte op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Utrecht bekend dat David Neres tot de winterstop uitgeschakeld is.

De trainer van gaf aan te balen van het gemis van de Braziliaanse buitenspeler en dat kan Hedwiges Maduro wel begrijpen. De oud-speler van onder meer Ajax zag Neres, die een knieblessure heeft, de afgelopen weken steeds beter in vorm komen. Hij verwacht dat Ten Hag genoodzaakt is om te gaan schuiven in zijn opstelling.

Maduro stelt dat Neres een van de weinige spelers in de selectie van Ajax is die vanaf de flanken diepgang in zijn spel heeft. "Hij en Promes zijn daarin eigenlijk de enige twee Ajacieden die dat op niveau laten zien. Vorig seizoen was Neres de enige die dat had, vandaar dat Promes ook werd gehaald", laat de oud-international weten in gesprek met FOX Sports . "Het is een enorm belangrijke speler met unieke kwaliteiten. Zo'n speler heb je vooral tegen goede tegenstanders nodig. Snelheid achter de verdediging is altijd een wapen. Dat ga je nu missen."

Neres moest in de eerste weken van het nieuwe seizoen genoegen nemen met een rol als invaller. De laatste weken mocht hij steeds vaker rekenen op een basisplaats en raakte hij in een betere vorm. "Jazeker, je zag het vóór -thuis alweer. Hij was aan de bal weer sterk, had goede loopacties, scoorde weer en gaf weer assists. De combinatie van Neres met Ziyech werkt altijd, vorig seizoen al", aldus Maduro. "Ajax zal weer voor een oplossing moeten gaan zorgen. Dat kan heus wel, maar ik denk wel dat het schuiven wordt. Helaas."

Ten Hag leek zijn ideale opstelling gevonden te hebben, met Hakim Ziyech als aanvallende middenvelder. "Mijn eerste idee is om Ziyech toch weer op de zijkant neer te zetten, met Van de Beek op tien en Promes op de zijkant", stelt Maduro voor. Hij denkt dat Klaas-Jan Huntelaar in de meer aan spelen toe kan gaan komen. "Dan kunnen Tadic en Promes aan de zijkanten en kun je Ziyech en Van de Beek laten staan. Als je dat niet wil - en dan praat ik vooral over -niveau met Tadic in de spits - dan denk ik toch dat Ziyech aan de zijkant terecht gaat komen en Van de Beek op tien. En normaal gesproken staan Álvarez en Martínez dan weer op het middenveld. Dan ben je eigenlijk weer terug bij hoe je begon, want Neres speelde niet altijd. Het is op te lossen, alleen ik vond Neres de laatste tijd wel heel goed spelen."

Naar verwachting kan Neres na de winterstop weer in actie komen, al durfde Ten Hag dat vrijdag nog niet met zekerheid te zeggen. "Het belangrijkste is overwinteren in Europa. De belangrijkste wedstrijden komen in februari in maart. Dat zijn de maanden waarin iedereen fit moet zijn. Dan kun je weer resultaten neerzetten in doorslaggevende maanden van de Champions League en weet je precies hoe je ervoor staat in de competitie", besluit Maduro.