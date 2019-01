"Mijn doel is om nog heel lang voor PSV te spelen"

Michal Sadilek lijkt dit seizoen door te breken bij PSV.

De negentienjarige middenvelder maakte in september in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis zijn debuut en kwam hierna nog driemaal in actie. Tegen AZ (3-1 winst) maakte de Tsjech zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht van PSV. Sadilek is blij met het vertrouwen van Mark van Bommel, vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad .

"Het is mooi dat iemand die zoveel heeft meegemaakt in het voetbal je dat vertrouwen geeft. Dat maakt mij heel sterk en ik geef alles voor de trainer en het team. Het gaat nu snel inderdaad en ik geniet er ook van, maar het belangrijkste blijft om elke wedstrijd goed te spelen. Waar dat ook is. Of het nu bij Jong PSV of PSV is, ik wil er altijd staan voor het team", aldus de aanvoerder van Tsjechië Onder-20.



Sadilek komt uit de jeugdopleiding van FC Slovacko en maakte in de zomer van 2015 de oversteek naar Nederland. Het voelde voor Sadilek als 'de perfecte stap', zo vertelt hij in het interview met de regionale krant. De linkspoot heeft in het Philips Stadion nog een contract tot de zomer van 2020 en is niet van plan om eerder te vertrekken, zo lijkt het.



"Mijn doel is om hier nog heel lang te spelen en in de toekomst nog veel belangrijker voor PSV te worden. Ik sta pas aan het begin van mijn carrière en hou de voetjes op de grond. Dat ik nu een goal heb gemaakt is leuk, maar kijk eens wat al die andere spelers bij PSV al gepresteerd hebben. Ik zit nog in de fase dat ik heel goed naar hun luister en mezelf enorm kan verbeteren."