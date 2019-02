"Mijn ambitie blijft om weer basisspeler te worden bij Ajax, maar ik ben reëel"

Siem de Jong speelt dit seizoen op huurbasis voor Sydney FC en heeft het daar goed naar zijn zin.

Toch hoopt de aanvallende middenvelder terug te keren bij Ajax en uit te groeien tot een vaste basisspeler. De voormalig aanvoerder van de Amsterdammers beseft echter ook dat dat geen eenvoudige opgave is. Komende zomer gaat de dertigjarige De Jong om de tafel met Ajax, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2020.

"Mijn ambitie blijft om weer basisspeler te worden bij Ajax, maar ik ben reëel", vertelt De Jong in een interview met ELF Voetbal . "Er lopen nu veel goede spelers rond bij Ajax en het is niet voor niets dat Frenkie de Jong naar FC Barcelona gaat en veel Europese topclubs worden genoemd bij spelers als Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech."



De Jong werkt zijn wedstrijden af in Australië en gaat na het seizoen in gesprek met de club waar hij nog anderhalf jaar onder contract staat. "Het is voor mij interessant om te zien wat er op de transfermarkt gaat gebeuren. Wanneer Ajax veel geld voor een aantal spelers krijgt, zullen ze dat ook weer voor een deel investeren in nieuwe spelers. We gaan in de zomer bespreken wat mijn rol kan zijn bij Ajax", aldus De Jong. 'Ik ben niet iemand die zomaar opgeeft, ook omdat Ajax mijn club is en blijft. Ik heb er veel bijzondere herinneringen liggen."



Ondanks het feit dat De Jong regelmatig kampt met blessureleed, heeft hij het goed naar zijn zien in Sydney. "Het leven is goed en ik speel mijn wedstrijden. Maar ik ben niet van plan zo lang in Australië te blijven dat Robert ten Brink ooit met Luuk of mijn ouders voor de deur staat voor een hereniging, haha. Daarvoor voel ik me ook te zeer verbonden aan Nederland. Met name aan Amsterdam, meer dan aan de Achterhoek. Het lijkt mij nog wel mooi om in de nabije toekomst ook eens in de Verenigde Staten te wonen en te spelen."