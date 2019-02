Mijatovic: "We zijn allemaal geïrriteerd door het spel van Bale"

De kraker tegen Barcelona is voor Gareth Bale een uitgelezen kans om uit te blinken bij Real Madrid. Dat benadrukt oud-speler Predrag Mijatovic.

Barça en Real Madrid staan woensdagavond in Camp Nou tegenover elkaar in de halve finales van de Copa del Rey. De return in de Spaanse hoofdstad is over drie weken. Mijatovic, die eind jaren '90 bij Real Madrid voetbalde en in 1998 de winnende goal maakte in de Champions League-finale tegen Juventus, hoopt dat Bale indruk kan maken.



"Er moet ook iemand meeverdedigen en Lucas Vázquez weet hoe hij dat moet doen. Op de linkerflank doet Vinícius het heel goed, terwijl Bale het moeilijk heeft", aldus de 50-jarige oud-prof. "Als Solari hem een basisplek geeft, is het zijn laatste kans. We zijn allemaal geïrriteerd door zijn spel. Vinícius speelt op dit moment beter."



Gareth Bale kampte vorige maand met een kuitblessure, waardoor hij drie weken buitenspel stond. Tegen Espanyol maakte de Welshman op 27 januari zijn rentree en hij was meteen trefzeker. In totaal staat de teller dit seizoen op elf doelpunten in 26 officiële wedstrijden. Vorig seizoen scoorde Bale 21 keer in 39 wedstrijden, waaronder tweemaal in de Champions League-finale tegen Liverpool.