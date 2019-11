Mignolet opent boekje over Alisson en vertrek bij Liverpool

In een exclusief interview met Goal benadrukt de Belgische sluitpost dat hij Alisson niets kwalijk neemt en geen spijt heeft van zijn vertrek.

Jaloezie bestaat niet in het woordenboek van Simon Mignolet, dus het antwoord is duidelijk als hij de vraag krijgt of hij het moeilijk vindt om te zien schitteren nu hij weg is gegaan.

"Nee, ik ben heel blij voor mijn oude ploeg", glimlacht hij. "Ik bid tot God dat ze de landstitel winnen", aldus de Belg, die in augustus afscheid nam na zes jaar trouwe dienst.

Hij wist in zijn hart dat Liverpool goed genoeg was om voort te borduren op het succes in de gewonnen en voorvoelde dat men kan verslaan in de titelrace.

Mignolet is zelfs van mening dat the Reds momenteel de beste ploeg ter wereld zijn. "Ik heb daar nooit aan getwijfeld. Ze zijn zo'n goed team met en ze worden perfect gecoacht. Ze verdienen dit succes."

De Belg doet het op zijn beurt ook prima bij , waarmee hij net als zijn oude ploegmaten bovenaan staat in de nationale competitie.

Vrijdag hield hij voor de dertiende keer dit seizoen zijn doel schoon. De topclub won van Oostende en staat zes punten voor op , terwijl men bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft.

"Ik wist wat ik achter me liet", blikt Mignolet terug op zijn transfer. "Toch had ik er geen moeite mee. Met Liverpool wonnen we vorig jaar de Champions League en ik weet dat ik een rol heb gespeeld, al stond ik niet in de basis."

"Het blijft daarom voor altijd een moment van trots voor mij, maar als ik eerlijk ben, win ik liever de Belgische competitie als ik daar wel wekelijks een wedstrijd mag spelen."

"Mensen zeiden dat ik een belangrijke kracht was in Liverpool's kleedkamer en dat is fijn om te horen. Toch wil ik ook op het veld belangrijk zijn en gelukkig kan ik dat bij Club Brugge nu combineren."

Mignolet overwoog Liverpool ook al in de zomer van 2018 te verlaten, toen , en hem wilden, maar de club verhuurde Loris Karius al en wilde niet nog een doelman laten gaan.

Zodoende werd Mignolet gedwongen om tweede viool te spelen achter zomeraanwinst Alisson Becker, die meteen een bizar hoog niveau haalde en een onomstreden basisklant werd op Anfield.

Mignolet speelde in het hele seizoen maar twee duels. Eén in de League Cup en eenmaal in de . Zijn laatste van 204 wedstrijden voor Liverpool werkte hij in januari 2019 af tegen .

"Zo kwam ik op een punt uit waarop ik weg moest", zegt de Belg zonder spoortje verbittering. "Ik zat al anderhalf jaar op de bank en met het EK van 2020 in aantocht realiseerde ik me dat ik vaker moest spelen om kans te maken op een uitnodiging."

"Hoe meer tijd je als tweede keeper fungeert, hoe moeilijker het is om terug te komen op een hoog niveau", haalt Mignolet een oude doelmannenwijsheid aan. "Ik geloof daarin."

"Sommige mensen kunnen een bijrol accepteren, maar ik wil niet op de bank zitten. Ik wil spelen en deze zomer kreeg ik de kans om terug te gaan naar België en dat voelde goed aan."

James Milner zei ooit dat Mignolet 'de beste werkhouding die ik ooit heb gezien' heeft. Het leverde de Belg zelfs de bijnaam Mr Professional op en ook Alisson, de man die hem verdreef, is vol lof over de doelman.

Mignolet deelt op zijn beurt ook complimenten uit aan de Braziliaan. Recent kwamen verhalen in de Engelse media naar boven dat de Belg hem niet zou pruimen, maar dat blijkt allerminst het geval.

"Hij is zo getalenteerd. Er is helemaal niets wat hij nog moet leren. Bij sommige mensen ziet alles er gewoon natuurlijk en eenvoudig uit. Zo is hij ook."

"Ze zeggen wel eens dat je nooit vergeet hoe je moet fietsen en voor hem geldt hetzelfde met keepen. Hij heeft het vroeg opgepikt en heeft nooit een les vergeten."

"Dat maakt hem speciaal. Zijn voetenwerk en houding zijn van topniveau en ik moet zeggen dat ik behoorlijk veel van hem heb geleerd in onze tijd samen. Hij is een goede gast en een geweldige keeper."

Mignolet's vertrek was een begrijpelijke keuze en werd afgelopen zomer direct bekendgemaakt na de strijd om de Community Shield tegen Manchester City.

"Ik ben niet iemand die grote speeches geeft", bekent Mignolet. "In de kleedkamer heb ik iedereen na afloop een hand gegeven en gedag gezegd."

Het afscheid was op zondagavond en de dinsdag daarna stond hij al voor het eerst in de basis bij Club Brugge, dat een CL-kwalificatieduel speelde tegen Dynamo Kiev.

"Dat was ook een clean sheet", brengt Mignolet grinnikend in herinnering. Ook laat hij weten nog altijd goed contact te hebben met zijn oud-collega's bij Liverpool.

Toen zijn zoontje Lex in oktober werd geboren, was Jürgen Klopp een van de eersten die een berichtje stuurde. Keeperstrainer John Achterberg laat ook nog wekelijks iets van zich horen.

Mignolet's focus ligt echter op de toekomst, want het EK komt eraan. Het team van bondscoach Roberto Martinez geldt als een van de kanshebbers na een perfecte kwalificatiereeks.

Op clubniveau lijkt Mignolet op weg om de landstitel veroveren en tegelijkertijd kan hij eindelijk weer wennen aan het ritme van een eerste doelman.

"Ik denk dat veel mensen in België dachten dat ik het wel best vond als tweede man bij Liverpool, maar dat is niet waar en zal het nooit zijn. Ik blijf gretig en wil dat laten zien."

"Ik denk dat de juistheid van mijn keuze voor Club Brugge afgelopen interlandperiode bleek toen ik mocht starten tegen Cyprus. Dat is omdat ik nu weer veel speel en het goed doe."

Afgelopen dinsdag speelde hij weer in de Champions League tegen Galatasaray (1-1). Weer een grote wedstrijd in een tot nu toe goed seizoen voor Mignolet.

Na achttien maanden in de schaduw van Alisson geniet hij er nu zichtbaar van om weer zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor succes en niemand in Liverpool zal hem dat misgunnen.