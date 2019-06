Miedema: "Sorry voor de mensen die hebben gekeken"

Vivianne Miedema opende zaterdagmiddag de score in het snikhete Valenciennes, waar de Oranje Leeuwinnen van Italië wonnen.

Door de 2-0 zege staat Oranje voor het eerst in de historie de halve finales van het WK. Bovendien plaatsten de vrouwen zich voor de Olympische Spelen in Tokio. Oranje sloeg na rust twee keer toe uit vrije trappen van Sherida Spitse.



Miedema opende weliswaar de score, maar toch was de aanvalsleidster van Oranje niet helemaal tevreden met haar eigen wedstrijd. "Ik speelde niet mijn beste duel, sorry voor de mensen die hebben gekeken", excuseerde ze zich na afloop bij de NOS . "Maar het is de kwartfinale van een WK, het is 35 graden. Dan weet je dat het moeizaam gaat worden. Ik ben ontzettend blij dat ik het weer heb kunnen doen."



"Italië speelt heel opportunistisch en daarom moesten wij heel geduldig zijn", analyseerde Miedema de kwartfinale. "We moesten ervoor waken dat we niet 45 minuten als een gek zouden gaan en dat we na rust op zouden zijn. Dat hebben we goed gedaan. We hadden na rust nog wat over en dan zie je waar we toe in staat zijn." Er stond ook redelijk wat druk op de Leeuwinnen, legde Miedema uit. "De halve finale bereiken, dat had niemand durven dromen en daar ben ik heel trots op. Vanavond zal het besef wel komen."



Van der Gragt kopte tien minuten voor het einde de 0-2 tegen de touwen. "Fantastisch. Misschien is het wel een beloning voor de moeilijke aanloop die ik had, ja. Voor de rest maakt het me eigenlijk niet zoveel uit wie de goal maakt." De hitte speelde de voetbalsters parten, beaamde Van der Gragt. "Je zag dat we er best veel last van hadden, ja. Maar daar moeten we natuurlijk allebei mee dealen. Wel is het lekker als je dan even een drinkpauze mag hebben."



"De eerste vijf minuten voetbalden we heel aardig, daarna zakten we weg en werd het wat slordiger", besloot Van der Gragt. "In de tweede helft pikten we het weer op en ging iedereen vrij voetballen. We gaan naar Tokyo!" Engeland heeft zich ook al geplaatst voor Tokio. Duitsland en Zweden strijden zaterdagavond in om het laatste olympische ticket.