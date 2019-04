Miedema maakt prachtige Nederlandse avond compleet in Londen

Vivianne Miedema mag zich de beste speelster van het seizoen noemen in de Women's Super League in Engeland.

De aanvalster van is verkozen tot Women's Player of the Year, zo werd zondagavond duidelijk op het gala van spelersvakbond PFA in Londen. Bij de mannen werd Virgil van Dijk verkozen tot beste speler. Voor Miedema was het een onvergetelijke dag: enkele uren voor de uitverkiezing werd ze kampioen met Arsenal.

De spits, een van de sterspeelsters van de , kwam dit seizoen tot 31 doelpunten in 76 wedstrijden. Daarvan werden 22 treffers gemaakt in 19 Women's Super League-wedstrijden, waarmee ze topscorer van de competitie is. Arsenal stelde het eerste kampioenschap sinds 2012 zondag veilig via een 0-4 zege op ; Miedema en landgenote Daniëlle van de Donk scoorden in de kampioenswedstrijd.



Miedema troefde Ji So-Yun, Erin Cuthbert (allebei ), Parris, Walsh en Steph Houghton (allen ) af in de strijd om de titel van Women's Player of the Year. De prijs voor de beste speelster van de FA Women's National League werd tot dusver nooit gewonnen door een Nederlandse. Vrijdag werd overigens al bekend dat Miedema als eerste Nederlandse ooit was opgenomen in het PFA Women's Super League Team of the Year.



Miedema was ook de enige Nederlandse in de denkbeeldige sterrenploeg. Het PFA Women's Super League Team of the Year bestond verder uit Sophie Baggaley (Bristol City), Hannah Blundell (Chelsea), Aoife Mannion (Birmingham City), Steph Houghton (Manchester City), Demi Stokes (Manchester City), Ji So-yun (Chelsea), Kim Little (Arsenal), Lia Wälti (Arsenal), Erin Cuthbert (Chelsea) en Nikita Parris (Manchester City).