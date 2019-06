"Miedema kan net zo goed worden als Wambach" - Oud-speelster van Arsenal lovend over Oranje Leeuwin

Al op 22-jarige leeftijd is Vivianne Miedema topscorer aller tijden van Oranje en een Gunners-legende verwacht dat nog meer records gaan sneuvelen.

Faye White, de voormalige verdediger van , gelooft dat Miedema één van de beste spitsen ooit kan worden. Ze kan volgens de Engelse het niveau van de Amerikaanse legende Abby Wambach bereiken.



De jonge Drentse maakte afgelopen seizoen 22 goals in slechts twintig competitieduels in de FA Women's Super League. Ze leverde ook nog elf assists af en Arsenal werd voor het eerst sinds 2012 weer eens kampioen.



Ook op het WK heeft Miedema al indruk gemaakt, vooral met haar twee treffers tegen Kameroen waarmee ze Manon Melis afloste als topscorer aller tijden van de . Na 77 interlands staat de teller al op zestig goals. Op 15 juli wordt ze pas 23 jaar.



Het was dus een geweldig jaar voor Miedema en dus is het geen verrassing dat ze veel lof krijgt van White, die in haar zeventien jaren bij The Gunners liefst 31 prijzen in de wacht sleepte.



"Ze is zo'n geweldige speelster. Ik denk echt dat ze één van de allergrootsten gaat worden", zei White tijdens een WK-evenement van William Hill.



"Als je nu kijkt naar haar doelpuntencijfers voor haar land en voor Arsenal... Dat is belachelijk."



"Ik weet zeker dat ze één van de beste spitsen wordt, op het niveau van Wambach, en veel records gaat pakken. Ze is een hele speciale speelster."



Wambach heeft momenteel het record in handen voor de meeste interlandgoals ter wereld. Tussen 2001 en 2015 was zij 184 keer trefzeker in 256 duels van de Verenigde Staten.



Canada's Christine Sinclair heeft slechts twee treffers minder dan Wambach. Sinclair was donderdag trefzeker in het laatste WK-groepsduel met Oranje, dat met 2-1 te sterk was. De Oranje Leeuwinnen werden daardoor poulewinnaar.



Het is geen overdreven voorspelling om te zeggen dat Miedema het record in de toekomst kan overnemen. Wambach stond immers pas op vijf interlandgoals toen ze 23 werd en Sinclair zal het record van de Amerikaanse vanwege haar leeftijd (36 jaar) waarschijnlijk niet ruimschoots verbreken.

"Ze is niet de snelste, maar de hoeveelheid tijd die ze creëert en haar vaardigheid om verdedigers te misleiden en in een kleine ruimte een schot op doel te krijgen... En soms vraag je je af hoe ze die bal tóch in het doel krijgt met drie tegenstanders om haar heen. Dat gebeurt vrijwel iedere week in de Super League bij Arsenal", aldus White.



"Miedema is een speelster die kan koppen, van afstand kan schieten en een tegenstander kan uitspelen. Ze heeft een beetje van alles in haar spel."



In 2017 was de spits ook al van grote waarde voor Oranje toen in eigen land de EK-titel werd veroverd. Miedema scoorde dat toernooi vier keer, waarvan tweemaal in de finale.



Ze maakte nog eens zeven doelpunten in de kwalificatiereeks voor het huidige WK in Frankrijk en ze scoorde dit toernooi dus twee keer tegen Kameroen. Haar bijdrage zorgt ervoor dat Oranje een serieuze outsider is voor de wereldtitel.



"De favorieten zijn de Verenigde Staten, opnieuw, en Frankrijk", vindt White, die zelf 90 interlands voor Engeland speelde.



"Ik zie Engeland niet als een favoriet, puur omdat we niet het verleden hebben en het spel is niet goed genoeg. Hoewel we hebben gewonnen, was het spel niet geweldig."



"We hebben zeker kwaliteiten, begrijp me niet verkeerd. Maar op dit moment is Engeland geen favoriet."

"De andere ploeg die ik aan de andere kant van het speelschema zou kiezen, is Nederland", gaat ze verder.



"Alleen al vanwege de loting zouden ze zo kunnen doorstromen naar de finale, ook vanwege hun ervaring van het EK en de kwaliteiten die ze hebben."



De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdag om 21:00 uur tegen Japan, dat in de groepsfase nog met 0-3 van de Engelsen verloor. De winnaar speelt in de kwartfinales tegen Italië of China.