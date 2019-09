Miedema gaat Champions League in: "We willen meedoen om de eindzege"

De Arsenal-aanvalster kijkt ernaar uit te mogen spelen in het hoogste Europese clubtoernooi en hoopt dat ze snel kan strijden om de ereplaatsen.

Nu ze met een uitstekend seizoen naar de UEFA Women's heeft geschoten, legt spits Vivianne Miedema de lat nog hoger: het gat met regerend Europees kampioen moet gedicht worden.

De Franse club is dé grootmacht in het vrouwenvoetbal en won de laatste vier edities van het clubtoernooi. Zo werd het van Lieke Martens vorig seizoen nog met 4-1 aan de kant geschoven in de finale.

bracht de Fransen aan het wankelen in de halve finale, maar Lyon ontsnapte met een nipte 3-2 zege over twee wedstrijden. Miedema gaat nu voor het eerst met Arsenal de Champions League in en wil de stadgenoten op termijn overtreffen.

"Ik denk niet dat het realistisch is om te zeggen dat we het toernooi nu moeten winnen of dat we dit jaar al ver moeten komen", stelt de Oranje-spits in een exclusief interview met Goal. "We zijn pas net weer terug."

"Het klopt dat we een sterk team hebben, maar we kunnen onszelf nog niet vergelijken met Lyon", meent Miedema, die vorig seizoen tot Speelster van het Jaar werd gekozen in de hoogste Engelse afdeling.

"Kijk naar de spelers die zij hebben, de hoeveelheid geld die daar wordt uitgegeven... Maar in de komende jaren willen we het gat dichten en vroeg of laat kunnen we dan meedoen om de eindzege."

The Gunners wonnen het toernooi in 2007, maar ontbraken de laatste vijf edities. Nu hebben ze de nationale competitie echter voor het eerst sinds 2012 gewonnen en keert de ploeg terug in Europa.

Dat was de topprioriteit voor de ploeg en met dat doel in het achterhoofd werd Miedema twee jaar geleden overgenomen van , waar ze destijds topscorer van de Duitse competitie was.

"Het is heel speciaal", vervolgt de 23-jarige aanvalster. "Toen ik hier tekende, wilden we allemaal terug naar de Champions League en nu zijn we er. Dat geeft ons extra energie en het is geweldig daar aan bij te dragen."

Het aantrekken van andere speelsters met Europese ervaring gaat de ploeg verder helpen, is de overtuiging van Miedema. Landgenote Jill Roord, Manuela Zinsberger en Leonie Maier kwamen deze zomer allemaal over van Bayern München om de ploeg te versterken.

"Natuurlijk zijn dat allemaal meiden met Champions League-ervaring. Het zijn op en top professionals. Sommigen van hen hebben een WK gespeeld, dus ze hebben wat tijd nodig gehad, maar nu voelen we ons allemaal goed en hebben we er heel veel zin in."

Arsenal terug naar de Europese top helpen stond al sinds 2017 op de agenda van Miedema, die tig clubs achter zich aan had na een geweldig seizoen in München. Ze koos voor the Gunners omdat ze daar de meeste gemeenschappelijke factoren zag.

Lees beneden verder

"Ik wilde ergens heen waar ik samen met een club kon groeien. Dat deed ik in het verleden al toen ik voor Bayern München koos en hetzelfde ging door mijn hoofd toen ik hier terecht kwam", legt ze uit.

"Ik had ook naar een club kunnen gaan die al verder was en om de Champons League-winst kon strijden, maar ik ben hier omdat ik wil helpen opbouwen. Dat is wat we gedaan hebben en wat we nog steeds doen. We zijn er natuurlijk nog niet, maar je kunt zien dat we elk jaar beter en sterker worden."

Of Arsenal zich tegen de echte grootmachten kan testen is afhankelijk van de loting en van hun vermogen om te overleven. Voor nu maakt de ploeg zich op voor de zestiende finale tegen . De eerste wedstrijd wordt donderdagavond afgewerkt in Italië.