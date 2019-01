"Mido en ik gingen tussen de trainingen door aan een shishapijp lurken"

Andy van der Meijde signaleert dat voetballers zich tegenwoordig braaf gedragen. Hij geeft aan dat de wereld de laatste vijftien jaar is veranderd.

Van der Meijde stelt in gesprek met Nieuwe Revu dat de komst van de social media hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. "Dat denk ik wel. Al komt dat natuurlijk ook doordat de wereld om ons heen is veranderd", zo antwoordt Van der Meijde op de vraag of voetballers tegenwoordig braver zijn dan vroeger. "Door al die telefoontjes is het nagenoeg onmogelijk om als voetballer uit de band te springen. Voordat je het weet, staat het ergens online."



"Toen ik nog voetbalde, was dat allemaal nog niet zo. Moet je nagaan: Mido en ik gingen tussen de trainingen door gewoon naar het centrum van Amsterdam om daar aan een shishapijp te lurken. Dat deden we nota bene in een trainingspak van Ajax! Dat hoef je nu niet meer te flikken", gaat de oud-international verder. Van der Meijde denkt dat voetballers tegenwoordig ook geen keuze meer hebben.



"Door social media zijn ze eigenlijk gered. Ze kunnen namelijk niet de dingen doen die ik heb uitgespookt. Het hoeft maar ergens online te staan en hun carrière is voorbij", besluit Van der Meijde, die gedurende zijn loopbaan uitkwam voor Ajax, FC Twente, Internazionale, Everton en PSV.