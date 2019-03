Middenvelder Heracles mist vluchten én wedstrijd door visumproblemen

Alexander Merkel heeft enkele tumultueuze dagen achter de rug. TC Tubantia meldt dat Merkel drie dagen vast zat op de luchthaven in Kazachstan.

De middenvelder van meldde zich de voorbij interlandperiode bij de nationale ploeg van Kazachstan voor de duels met Schotland en Rusland, maar kon nadien niet direct terugreizen naar Nederland. Merkel zou maandag terugvliegen, samen met twee medewerkers van Heracles TV, die een minidocumentaire over de middenvelder maakten. De middenvelder strandde echter op het vliegveld van hoofdstad Astana, omdat zijn visum niet in orde was.

De terugkeer van Merkel naar Nederland kostte de voetbalbond van Kazachstan uiteindelijk 12.000 euro. De 27-jarige middenvelder beschikt over een Duits en een Kazaks paspoort, maar zijn visum klopte om onduidelijke redenen niet. Merkel werd door de douane tegengehouden en moest daarna wachten totdat het probleem was verholpen. Uiteindelijk vertrok hij pas op donderdagochtend uit zijn geboorteland richting Nederland.



Drie keer boekte de voetbalbond van Kazachstan een businessclass-ticket voor de international: van Astana naar Düsseldorf, met een overstap in Warschau. Drie keer betaalde men 4000 euro, waardoor het in totaal 12.000 euro kostte. Merkel, die donderdagavond aankwam in Nederland, speelt door het avontuur niet mee in het uitduel met , zo vertelt Frank Wormuth.



"Hij heeft alleen in een hotel getraind, niet met de groep. Alex snapte die keus. Bovendien hebben we een Engelse week voor de boeg, met drie duels in de week. Dus hij kan tegen of spelen", aldus de trainer van Heracles tegenover de lokale krant. Het duel tussen Heracles en De Graafschap begint zaterdag om 19.45 uur.