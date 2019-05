Mickey van der Hart op weg naar 'land waar je niet als eerste aan denkt'

Mickey van der Hart is op weg naar Polen.

De doelman van vervolgt zijn carrière waarschijnlijk bij Lech Poznan, zo geeft hij toe aan FOX Sports . Van der Hart, zondagmiddag in het supportershome nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar, stond woensdag tegen (0-0) voor het laatst onder de lat bij PEC.

Deze week kreeg Van der Hart een rondleiding bij Lech Poznan, de huidige nummer zeven van de Ekstraklasa. Hij werd vervolgens op de tribune gespot tijdens een thuiswedstrijd tegen Zaglebie (1-1). Van der Hart, die een aanbod afsloeg om zijn aflopende contract in Zwolle te verlengen, kan voor drie seizoenen tekenen bij de voormalig topclub uit Polen. Na de remise tegen NAC vertelt hij dat het 'hoofdstuk PEC Zwolle' is afgesloten.



"Dat voelt nu gek, maar ik heb heel veel zin in een nieuw avontuur", verzekert Van der Hart. De jeugdexponent van speelde sinds 2015 in Zwolle. Voor de 24-jarige Van der Hart wordt zijn overstap naar Lech Poznan zijn eerste buitenlandse avontuur. "Er moeten nog wat dingen gebeuren en er is nog niks getekend, maar het ziet er goed uit en ik hoop dat het snel rondkomt. Wat mij betreft komt er zo snel mogelijk duidelijkheid."



"Polen is misschien niet het land waar je als eerste aan denkt, maar ze bieden me een heel mooie kans", benadrukt Van der Hart. "Waarschijnlijk ga ik daar spelen om prijzen. Natuurlijk is het een andere cultuur en competitie, maar voor mijn gevoel wel een mooie stap omhoog." In totaal keepte Van der Hart 82 competitiewedstrijden voor PEC. In het seizoen 2014/15, toen Ajax hem verhuurde, keepte hij ook 22 duels in de voor .



Omdat Diederik Boer met pensioen gaat, moet PEC op zoek naar twee vervangers onder de lat. Nick Marsman van en Eloy Room van zijn in beeld, meldden respectievelijk de Stentor en ForzaPECZwolle eerder deze week. De aflopende verbintenis van Marsman bij Utrecht werd in maart al formeel opgezegd; dat Room voor een vertrek bij PSV staat, werd ook al aangekondigd.