'Michel Platini gearresteerd op verdenking van corruptie'

Michel Platini is dinsdag gearresteerd door de Franse politie, zo weet Mediapart te melden.

De arrestatie heeft te maken met de toewijzing van het WK van 2022 aan Qatar, waar de Fransman als toenmalig president van de UEFA een rol in zou hebben gespeeld. Platini werd eerder al door de ethische commissie van de FIFA geschorst voor schimmige betalingen.

De oud-middenvelder is dinsdag door de afdeling anti-corruptie van de Franse politie (OCLCIFF) opgepakt in een onderzoek naar de toewijzing van het WK 2022. Platini is meegenomen naar een politiebureau in Nanterres, een voorstad van Parijs. De Franse politie heeft tevens Claude Gueant, een adviseur van voormalig premier Nicolas Sarkozy, gehoord in het onderzoek, waarin Platini is opgepakt.

Platini was tussen 2007 en 2015 de voorzitter van de UEFA, tot hij een schorsing kreeg van de ethische commissie van de FIFA. Gedurende het bewind van de Fransman werd het WK in 2010 toegewezen aan Qatar, wat destijds al tot de nodige onrust leidde. Platini gaf eerder al toe dat hij voor de stemming een geheime ontmoeting had gehad met Mohamed Bin Hammam, de voormalig voorzitter van de Aziatische voetbalbond die voor het leven is geschorst. De oud-middenvelder zou tevens hebben ontbeten met met enkele afgevaardigden van de Qatarese voetbalbond.

In 2015 werd Platini uit het voetbal verbannen, door een schimmig miljoenenbedrag dat hij ontving van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Het duo werd tot medio 2023 geschorst voor het overtreden van de ethische regels van de FIFA. De Franse justitie is nu ook bezig met een onderzoek naar de corruptie bij de wereldvoetbalbond. Het is nog onduidelijk waarvan Platini beschuldigd gaat worden en in hoeverre hij moet vrezen voor een straf.