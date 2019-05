Mexico zet PSV voor het blok met oproep Lozano voor Gold Cup

Hirving Lozano is ondanks zijn knieblessure opgenomen in de voorselectie van de nationale ploeg van Mexico voor de Gold Cup.

De Mexicaanse aanvaller raakte op 25 april geblesseerd in de wedstrijd van tegen . Zijn werkgever houdt rekening met een herstelperiode van twaalf weken, maar desondanks hoopt bondscoach Gerardo Martino over Lozano te kunnen beschikken.

De Gold Cup wordt afgewerkt van 15 juni tot 7 juli. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV liever niet dat Lozano afreist naar de Verenigde Staten, waar Mexico zijn groepswedstrijden afwerkt. Martino lijkt geen boodschap te hebben aan de wens van PSV en heeft hem opgenomen in zijn voorselectie, waar ook PSV-middenvelder Érick Gutiérrez deel van uitmaakt. Ook de ex-PSV’ers Andrés Guardado en Héctor Moreno maken deel uit van de 29-koppige voorselectie.



De Mexicaanse bond hoopt over Lozano te kunnen beschikken en wil hem bij de voorbereiding betrekken om zelf te kunnen zien hoe het ervoor staat met zijn kwetsuur. Martino hoopt dat de aanvaller kan spelen en de medische staf staat daar volgens het regionale dagblad over in verbinding met de medische staf van de Mexicaanse bond. Eind vorige maand kreeg Lozano nog te horen dat hij maximaal twaalf weken aan de kant zou staan. ‘PSV wil niet dat er risico's worden genomen', scrhijft de krant.



Waar Lozano een twijfelgeval is, moet Martino het zonder een aantal grote namen stellen in zijn selectie. Carlos Vela heeft bij de bondscoach aangegeven dat hij de Gold Cup wil overslaan. Hij heeft voorlopig geen trek in wedstrijden met de nationale ploeg omdat hij zich wil focussen op zijn club Los Angeles FC. "Hij vertelde me aan de telefoon dat zijn familie en club nu prioriteit hebben", aldus een teleurgestelde keuzeheer tegenover diverse Mexicaanse media.



-middenvelder Jesús Corona weigerde in maart een oproep voor vriendschappelijke interlands en staat eveneens niet op de ljist van Martino. De bondscoach geeft aan dat hij sinds maart niets meer vernomen heeft van de ex-speler van . Corona's ploeggenoot Héctor Herrera laat de Gold Cup ook schieten omdat hij zich volgens Martino graag goed en uitgerust wil voorbereiden op zijn aanstaande overstap naar . Javier Hernández, beter bekend als Chicharito, laat het toernooi eveneens aan zich voorbij gaan, omdat zij in verwachting zijn van hun eerste kind.



De in de voorselectie opgenomen spelers komen zondag 19 mei bij elkaar. In aanloop naar de Gold Cup speelt Mexico op 5 juni een oefenwedstrijd tegen Venezuela en staat er vier dagen later een oefenduel met Ecuador op het programma. Het toernooi gaat voor Mexico op 15 juni van start met een wedstrijd tegen Cuba. De ploeg van Martino neemt het in de groepsfase verder op tegen Canada en Martinique.