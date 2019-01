Mexico stelt voormalig trainer van Barcelona aan als bondscoach

De 56-jarige Gerardo 'Tata' Martino is de nieuwe bondscoach van Mexico. Aan hem om de successen van voorganger Juan Carlos Osorio te evenaren.

Het is nog niet duidelijk voor hoe lang de voormalig trainer van Barcelona gaat tekenen, maar de Mexicaanse federatie hoopt dat de Argentijn in ieder geval tot het WK van 2022 wil blijven. Martino neemt een team over wat bijzonder consistent is geweest door de jaren heen. Mexico kwalificeerde zich voor de laatste zeven WK's en bereikte steeds de laatste zestien, wat iedere keer het eindstation bleek. Aan hem de taak om die reeks te doorbreken, terwijl ook succes wordt verwacht op de Gold Cup.

Bij de nationale ploeg krijgt hij beschikking over een talentvolle lichting, waarvan PSV'er Hirving Lozano de grote ster is. De gouden generatie won het WK Onder-20 en pakte Olympisch goud, maar slaagde er nog niet in om eremetaal te winnen tussen de A-internationals. Wel won El Tri op het WK van Duitsland, waarmee de potentie van de ploeg eens te meer werd aangetoond.

De functie van bondscoach was vacant sinds Juan Carlos Osorio direct na het WK weigerde om zijn contract te verlengen. HIj verkaste naar de nationale ploeg van Paraguay en juist bij dat land maakte Martino voor het eerst naam voor zichzelf in de internationale voetbalwereld. De nu 56-jarige coach werd in 2007 als bondscoach aangesteld van Paraguay, nadat hij in de nationale competitie viermaal kampioen werd bij twee verschillende teams. Met de Paraguayanen zorgde hij vervolgens voor de beste WK-prestatie ooit: een kwartfinaleplaats op het WK van 2010.

Na zijn periode bij Paraguay managede hij Newell's Old Boys, waar hij in zijn jeugd actief was. Daar speelde hij vroeger 500 duels als middenvelder en als trainer schonk hij hen de titel. Het spel was daarbij zo opvallend dat Barcelona hem de Atlantische Oceaan liet oversteken om de rol van trainer in Camp Nou op zich te nemen.

Dat duurde één jaar. Barcelona kwam een puntje tekort om de titel op te eisen en verloor de finale om de Copa del Rey. Martino maakte echter toch nog genoeg indruk om de Argentijnse nationale ploeg te gaan leiden. In 2015 schopte hij het met Messi & Co direct tot de finale van de Copa America en struikelde daar over Chili, wat in 2016 ook te sterk was in de eindstrijd van de Copa America Centenario.

Een waar finalespook achtervolgde hem tot hij bij Amerikaanse club Atlanta United de MLS-Cup (officiële benaming voor de landstitel) binnensleepte na play-offs. Inmiddels heeft hij daar dus afgezwaaid en mag Frank de Boer proberen zijn successen te evenaren. Voor Martino wacht zijn eerste wedstrijd met Mexico op 22 maart. Dan is 'angstgegner' Chili de tegenstander, terwijl het Paraguay van voormalig bondscoach Osorio vier dagen later de gastheer is.