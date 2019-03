'Mexicaanse Messi' Lainez heeft geen probleem met vergelijkingen

De achttienjarige, die achtste eindigde in de NxGn 2019, probeert zoveel mogelijk te leren van Barcelona's nummer 10 en de rest van LaLiga's sterren.

Diego Lainez heeft zijn voldoening uitgesproken over het eindigen in de top 10 van Goal's NxGn en zegt dat hij het geen probleem vindt dat zijn fans hem 'De Mexicaanse Messi' noemen.

De achttienjarige vleugelaanvaller staat achtste in Goal's jaarlijkse lijst van 's wereld beste speler van negentien jaar en jonger, na een opmerkelijke en snelle opmars naar bekendheid.

Lainez had afgelopen december zijn aandeel in het landskampioenschap van Club América in de Liga MX Aperture, slechts drie maanden nadat hij zijn internationale debuut had gemaakt voor El Tri .

In januari werd hij opgepikt door , dat veertien miljoen euro voor hem betaalde en daarmee concurrentie van andere Europese ploegen, waaronder , aftroefde en een speler vastlegde die met Messi vergeleken wordt vanwege zijn lengte, fantastische linkervoet en balvaardigheden.

Lainez is gevleid door een dergelijke vergelijking omdat de Argentijn een rolmodel voor hem is geweest en hij maakte zelfs een foto met de aanvoerder van na de wedstrijd van zondag in het Benito Villamarín.

Het plan is nu om zoveel mogelijk te leren van Messi - die een hattrick maakte tegen Betis - en de rest van de internationale sterren in LaLiga.

"Dat is waar LaLiga om draait; je ontmoet topspelers en neemt het op tegen de allerbeste teams", vertelt Lainez, die de aangever was bij het enige doelpunt van Betis van Loren Moren, in gesprek met Goal na de ontvangst van zijn NxGn-award.

"Het helpt mij beter te blijven worden en daarom is LaLiga voor mij een van de twee beste competities ter wereld. Je moet naar de topspelers kijken, proberen van hen te leren en dat toevoegen aan je eigen spel."

Wat betreft zijn bijnaam van 'De Mexicaanse Messi', is Lainez diplomatiek en zegt hij het eerder als een compliment te beschouwen dan als een onaangename last op zijn schouder.

"Ik denk dat de Mexicaanse fans heel veel passie hebben en ik houd ervan", zegt hij met een lach. "Ik ben erg blij met de manier waarop ze Mexicaanse spelers steunen die op weg zijn alle dromen te verwezenlijken."

"Ik heb altijd gezegd dat ik positieve opmerkingen over mezelf waardeer, want dit betekent dat het goed met je gaat. Dus, ik ben erg blij om prijzen zoals deze (NxGn) te ontvangen, omdat dit nog een teken is dat ik het goed doe."

Betis is zeker gelukkig met de vooruitgang van hun winterse aankoop. Het is niet verwondelijk dat de jongeling rust wordt gebracht door trainer Quique Setién, maar Lainez heeft zich al geliefd gemaakt bij de supporters van de club nadat hij in februari in de -ontmoeting met Stade Rennais de late gelijkmaker maakte.

"Het was iets dat ik niet zal vergeten", zegt Lainez enthousiast. "Het is altijd prettig om een doelpunt te maken, maar dit was iets speciaals. Het gaat tot nu toe erg goed. Ik geniet van de manier waarop we werken en ik denk dat ik elke dag verbeter, tijdens elke training."

"Ik hoop op deze manier door te gaan en wil gewoon blijven leren van alle geweldige spelers die er hier zijn. Het is ook een uitdaging om voor Setién te spelen. Hij is een trainer die graag de bal in de ploeg heeft, heel tactisch. Maar ik vind dit leuk, ik deel zijn ideeën over het spel en dit zal me helpen te groeien als speler."

"Ik heb de afgelopen wedstrijden niet veel gespeeld, maar sinds mijn komst hier, denk ik dat ik over het algemeen veel minuten gemaakt heb. Bovendien is dit een onderdeel van voetbal, maar het eerste jaar is altijd zo. Maar ik ben tevreden met de hoeveelheid minuten die ik heb gehad en wanneer ik speelde, is het goed gegaan."

Lainez heeft zeker geen spijt van zijn moedige beslissing om Mexico zo jong te verlaten. "Het is iets wat ik heel graag wilde en ik voelde dat ik het nodig had om beter te blijven worden als speler."

"Ik was er al een tijdje mee bezig. Voor mijn gevoel is het heel belangrijk bij deze club te zijn en te werken aan alle aspecten die ik aan mijn spel moet verbeteren. Ik ben blij omdat América mijn beslissing heeft gesteund en ik ben Betis dankbaar voor de kans die ik hier krijg."

"Voor mij was het project dat Betis me voorschotelde hetgeen wat mij het meeste aansprak. Zowel op voetbalgebied als op persoonlijk vlak was het aanbod van Betis het meest geschikt voor mij."

Lees beneden verder

"Ik ben hier gelukkig en blijf alles geven voor de club. Ik wil blijven groeien met Betis en wat daarna komt, gaat vanzelf. Natuurlijk wil ik een prijs winnen met Betis. Het zou een droom zijn die uitkomt."

"Ons eerste doel is om ons te kwalificeren voor Europa. We werken eraan om zo hoog mogelijk te eindingen in LaLiga."

"Op korte termijn wil ik mezelf gewoon zo veel mogelijk verbeteren op het veld, maar ook als mens, want dat vind ik ook erg belangrijk. Op de langere termijn zou ik graag spelen op het WK of meedoen aan de Gold Cup met Mexico en natuurlijk meer bereiken met Betis."