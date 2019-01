Mexicaanse kenners: "Vertrek Neres biedt kansen voor Lainez"

In Mexico lijkt men het erover eens dat Diego Lainez voor Ajax moet kiezen. Hij kan naar Amsterdam of naar Real Betis, wat een slotoffensief inzet.

Het achttienjarige talent van het Mexicaanse Club América wordt begeerd door beide clubs en zal volgens media uit zijn thuisland spoedig de knoop doorhakken. Vijf Mexicaanse commentatoren van ESPN, onder wie voormalig Club América-trainer Mario Carrillo, vinden Ajax de beste optie.

"Hij moet naar Nederland. Bij Ajax gaat David Neres mogelijk weg en dat biedt kansen voor Lainez", stelt Jorge Pietrasanta van de Noord-Amerikaanse zender. "We weten allemaal dat clubs als PSV, Ajax en Feyenoord een belangrijke springplank kunnen zijn voor spelers die naar Europa willen gaan." John Sutcliffe wijst naar Carlos Salcido, Héctor Moreno en Andrés Guardado als voorbeelden daarvan. "PSV of Ajax is de beste plek om de eerste stap te zetten."



"Ik zie hem liever in Nederland, want in die competitie wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van spelers", meent Mauricio Ymay. "Bij Real Betis zou hij terechtkomen in een meer competitieve omgeving, wat ten koste kan gaan van zijn groei. Ik zie hem liever in Nederland." Álvaro Morales vult aan: "Ik wil hem in Nederland zien: dat is een opleidingsland. Daarna kan de echte doorbraak volgen."



Carrillo, voormalig trainer van Club América en assistent-bondscoach van Mexico, ziet nog een bijkomend voordeel voor Lainez. "In Nederland kan hij spelen op zijn favoriete positie, aan de rechterflank. Het is van oudsher een land waarin zulke spelers op waarde worden geschat. Daarom deden Hirving Lozano en Jesús Manuel Corona het daar zo goed", stelt hij. Volgens De Telegraaf heeft Ajax donderdagmiddag een akkoord bereikt met Club América. Alleen Lainez moet zijn keuze nog maken.