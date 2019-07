Mexicaans Monterrey verlost Vincent Janssen uit lijden in Engeland

Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Monterrey, zo communiceren de Mexicaanse club en Tottenham Hotspur via de officiële kanalen.

De 25-jarige aanvaller had bij nog een contract tot medio 2020, maar kreeg van de Londenaren de gelegenheid om een andere club te vinden. Janssen heeft in Mexico een meerjarig contract ondertekend.



Monterrey was al enige tijd in onderhandeling met het management van Janssen over de transfer, wat nu dus heeft geresulteerd in een definitieve overeenkomst tussen club en speler. De Mexicanen probeerden eerder Luuk de Jong los te weken bij . De Nederlandse aanvaller koos echter voor een verbintenis bij , dat vijftien miljoen euro neerlegde voor de transfer. Ook pogingen om Darío Benedetto ( ) en Cristhian Stuani ( ) te contracteren mislukten.



Janssen was ondanks zijn gebrek aan speeltijd bij the Spurs een gewilde speler op de zomerse transfermarkt, want ook , West Bromwich Albion en clubs uit de Verenigde Staten en China hengelden naar zijn diensten. De kersverse aanwinst van Monterrey kreeg van Tottenham-manager Mauricio Pochettino te horen dat de kans op speeltijd in Londen zeer gering zou zijn, waardoor een tussentijdse beëindiging van de samenwerking de beste optie lijkt te zijn voor beide partijen.



Janssen sloot het seizoen 2015/16 af met 26 doelpunten en werd hiermee topscorer van de . Tottenham besloot mede hierdoor om 22 miljoen euro neer te leggen voor de aanvaller, die in Noord-Londen echter nooit een vaste plaats wist te veroveren. Janssen, die tussendoor werd uitgeleend aan , kwam bij de verliezend -finalist van afgelopen seizoen tot 6 doelpunten en 4 assists in 42 wedstrijden.