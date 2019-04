Meunier: "Ik heb de interesse voor de Premier League nooit verborgen"

Manchester United zou interesse hebben in Thomas Meunier en de back van PSG heeft zijn interesse voor de Premier League 'nooit verborgen'.

Er werd deze week gemeld dat the Red Devils overwegen om in de zomer een bod uit te brengen op de 27-jarige Belg, wiens contract bij Paris Saint-Germain afloopt in de zomer van 2020. Meunier speelde tot dusver 99 wedstrijden voor de Franse landskampioen sinds hij drie jaar geleden werd overgenomen van , maar zijn toekomst is onzeker omdat gesprekken over een nieuw contract tot stilstand zijn gekomen.

In gesprek met L'Avenir wordt Meunier gevraagd of hij op de hoogte is van interesse Engelse clubs, waarop hij antwoordt: "Ja, maar niet alleen vnauitdaar. Het komt overal vandaan. Zelfs uit China of het Midden-Oosten." Of de Belg interesse heeft in een stap naar de Premier League, zegt hij: "Ik heb het nooit verborgen."

Meunier hoopt dat nog het gesprek opent over een nieuw contract. "De gesprekken met het management liggen stil. Ik begrijp vanwege de deadlines van het team dat mijn persoonlijke zaak in de ijskast is gezet, maar sindsdien is er niets gebeurd, de boodschap lijkt duidelijk. Het zou me een beetje irriteren als het zo zou eindigen, zonder de kans te krijgen om op een mooie manier te eindigen."

"Het is waar, ik had een stroef seizoen, maar een titel is nog steeds een titel en ik ben heel blij. Weet je, zelfs ondanks dat ik in 2019 maar meespeelde in vier of vijf wedstrijden, behoren mijn statistieken, aanvallend en verdedigend, bij de beste in de PSG-verdediging, naast Juan Bernat. Vorig jaar, hoewel ik minder had gespeeld dan tijdens mijn eerste seizoen in Frankrijk, had ik het gevoel dat ik vooruitgang had geboekt. Nu is het hetzelfde."

Hoewel PSG al beslag heeft gelegd op de -titel, moest de ploeg van trainer Thomas Tuchel het feestje even uitstellen na drie wedstrijden zonder zege, totdat ze afgelopen zondag kampioen werden na een 3-1 overwinning op . Meunier stelt dat de ploeg versterkingen nodig heeft om hun droom om de te winnen werkelijkheid te laten worden.

"Er zijn hier veel getalenteerde jonge spelers die waarschijnlijk nog niet genoeg ervaring hebben. Bovendien, toen de trainer in de zomer aantrad, vroeg hij om versterkingen op bepaalde posities en hij werd niet gehoord. Recente resultaten hebben aangetoond dat hij gelijk had."

"We hebben de prijs betaald als gevolg van blessures in de competitie en in de Champions League. Als je goed kijkt, zijn de spelers die geblesseerd waren de spelers die hebben deelgenomen aan het WK. In de eerste helft van de competitie speelden we regelmatig met dezelfde veertien of vijftien spelers. De overbelasting heeft zijn effecten gehad."