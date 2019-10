"Met zijn kijkgedrag zit Mason Mount echt op hoog niveau"

Ajax staat woensdagavond in het derde groepsduel van de Champions League tegenover Chelsea.

Aan de zijde van the Blues treffen de Amsterdammers Mason Mount, die een seizoen op huurbasis voor speelde. Mitchell van Bergen was in Arnhem ploeggenoot van de twintigjarige aanvallende middenvelder en zag daar al dat hij veel kwaliteiten had.

"Niet normaal. Ik heb zo ontzettend van hem genoten. Al heb ik hem af en toe ook alle hoeken van het veld laten zien", zegt Van Bergen met een knipoog in gesprek met de NOS.

Hij stelt dat je wel kon zien dat Mount een van de beteren, of zelfs de beste, was bij Vitesse. "Mason ziet veel van tevoren. Als hij de bal niet heeft, weet hij precies waar hij moet lopen en bij balbezit maakt hij gelijk de juiste keuzes. Met zijn kijkgedrag zit hij echt op hoog niveau."

Van Bergen, die inmiddels voor sc speelt, heeft nog altijd contact met Mount en probeert zoveel mogelijk te volgen. "Na de wedstrijd van Heerenveen tegen stuurde hij het woord 'trots'. Dat was wel mooi. Ik kijk vanwege hem ook vaker naar Chelsea."

"Hij heeft daar zijn kans gekregen en gepakt. En ook bij het Engelse nationale team klopt hij nadrukkelijk aan de deur. Dat verbaast me niets", aldus Van Bergen.

Mount speelde vorig seizoen op huurbasis voor Derby County en is dit seizoen een vaste waarde in de hoofdmacht van Chelsea. Van Bergen voorspelt een nog grotere toekomst voor de aanvallende middenvelder, die in september debuteerde in de nationale ploeg van Engeland.

"Mason gaat de absolute top halen. In de Premier League wordt hij een complete speler en dan zie ik hem op termijn wel bij of belanden. Ik denk dat hij daar wel past."