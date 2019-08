"Met spelers als Tahith Chong zal Manchester United nooit opgeven"

Manchester United haalde deze zomer Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Daniel James binnen voor een totaalbedrag van bijna 160 miljoen euro.

Volgens oud-speler Phil Neville moet geld niet allesbepalend zijn bij een topclub. De huidige bondscoach van het Engelse vrouwenteam vindt dat spelers het als een eer moeten zien om voor the Mancunians te mogen spelen.

"Het beste moment van zondag (tijdens de 4-0 overwinning op , red.) was de emotie die James toonde na zijn doelpunt", kijkt Neville bij Sky Sports terug op de openingswedstrijd van zijn voormalige werkgever.

"Spelen voor moet iets met een speler doen. Met de aankopen die manager Ole Gunnar Solskjaer heeft gedaan en met de doorbraak van Mason Greenwood, Angel Gomes en Tahith Chong zien we in ieder geval een elftal dat nooit zal opgeven."

Oud-middenvelder Paul Scholes deelt de mening van Neville. "De jonge spelers zullen kansen krijgen onder Solskjaer, het is nu aan hen om zich te bewijzen tegenover de manager. Zondag tegen Chelsea heb ik gelukkig al positieve dingen gezien. Met een beetje geluk stromen er op korte termijn nog meer spelers door richting het eerste elftal van Manchester United."

Chong ruilde in de zomer van 2016 in voor de jeugdopleiding van Manchester United. Het debuut van de negentienjarige aanvaller in de hoofdmacht volgde echter pas in januari, kort na de aanstelling van Solskjaer als manager van the Red Devils . Twee maanden later volgde het Europese debuut van Chong, in de met 1-3 gewonnen -wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.