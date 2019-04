"Met mijn hoofd zit ik alleen bij Barça, een terugkeer is niet aan de orde"

Philippe Coutinho maakte ruim een jaar geleden de overstap van naar , dat van de Braziliaan de duurste aankoop in de clubgeschiedenis maakte. De aanvallende middenvelder annex vleugelspits heeft echter moeite gehad om zijn draai te vinden en werd zelfs al in verband gebracht met een vertrek. Coutinho verwijst die geruchten nu naar het rijk der fabelen.

"Met mijn hoofd zit ik alleen bij Barcelona, een terugkeer naar Engeland is niet aan de orde en past niet in mijn plannen", geeft Coutinho aan in gesprek met de Daily Mirror . De Braziliaan werd de afgelopen tijd in verband gebracht met een transfer naar . "Dit is pas mijn tweede seizoen hier. Ik heb al de nodige prijzen gewonnen, maar ik ben veeleisend en ambitieus. Daardoor wil ik alleen maar meer."



"Ik ben gelukkig. Ik heb altijd in Spanje willen spelen en zit nu bij de beste club in LaLiga", vervolgt de aanvallende middenvelder annex vleugelspits, die bij Barcelona nog een contract heeft tot medio 2023. Komende woensdag staat Coutinho met de Catalanen tegenover Manchester United in de kwartfinale van de . Barcelona gaat eerst op bezoek in Engeland, waarna een week later de return in het Camp Nou wacht.



"Ze hebben al laten zien wat ze kunnen, door Paris Saint-Germain uit te schakelen. Veel mensen zullen de kansen op fifty-fifty schatten. Spelen op Old Trafford geeft een schitterend gevoel, dat kan niet veel mooier", aldus Coutinho. "De sfeer en de historie maken het stadion bijzonder en als je dan ook nog eens een goed resultaat behaalt, is het helemaal speciaal. Als speler van Liverpool heb ik op Old Trafford zowel negatieve als positieve resultaten meegemaakt, dus wat dat betreft kijk ik niet meer naar het verleden. Ik denk alleen maar aan het heden, dus Manchester United uitschakelen in de Champions League."