"Met hem bracht Van Bommel de gewenste creativiteit in de ploeg"

PSV slaagde er dinsdagavond ternauwernood in om de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel te winnen.

De Eindhovenaren keken vlak voor tijd nog tegen een achterstand aan, maar door doelpunten van Sam Lammers en Donyell Malen werd er nog met 3-2 gewonnen. De Nederlandse ochtendkranten zagen zo een goede uitgangspositie overhouden richting de return, volgende week in Zwitserland.



"Basel hak gezet", kopt De Telegraaf, verwijzend naar het doelpunt met de hak van Malen in blessuretijd. De krant spreekt van een miraculeuze ontsnapping. "PSV schiet zichzelf aan de achterkant tot twee keer toe in de voet. Van Bommel heeft het met zijn spelersgroep vaak over de details die zijn geleerd uit het vorige seizoen in de . Hij kon daags voor het treffen concluderen dat PSV met een jaar bagage op zak zeker verder was. Maar juist op details maakte zijn ploeg het zichzelf ontzettend moeilijk."



"De bezetting met vier aanvallers is er één die gewaagd is, zeker op Europees niveau, maar die de Eindhovenaren wel de klasse voorop geeft waardoor tegenstanders er geen moment op gerust zullen zijn", zo luidt de conclusie. "Sam Lammers, die de hele voorbereiding op 'tien' speelde, werd geslachtofferd voor Lozano. Maar juist Lammers zette de revival van PSV in. Zolang PSV niet gerust kan zijn op zijn defensie (het hoopt deze week nog een centrale verdediger toe te voegen), zal ook in Basel veel worden verwacht van de mannen voorop."



Het Eindhovens Dagblad zag dat PSV een 'prima uitgangspositie bijna verkwanselde door twee momenten van onachtzaamheid'. "Fris en bij vlagen zelfs sprankelend startte PSV gisteravond aan de cruciale ontmoeting met FC Basel", stelt het regionale dagblad. "Het ervaren Basel reet na de voorsprong van PSV in een flits van een seconde alles open en toonde de defensieve zwakte bij de Eindhovenaren aan. Terwijl Denzel Dumfries aan de rechterkant ver naar voren stond, verloor Derrick Luckassen spits Ajeti uit het oog. Het was de enige fout van de man die dit seizoen op een revanche in Eindhoven aast en in de tweede helft sterk speelde."



"Met de explosie in de slotfase liet PSV zien dat een van de wapens van vorig seizoen nog altijd aanwezig is. Daarnaast was het spel van nieuweling Bruma in de eerste helft hoopgevend", zo klinkt het over de maker van het eerste doelpunt. "De acties van de 24-jarige miljoenenaankoop zorgden voor gevaar en in de vorm van een goal voor rendement. Van Bommel had na de dompers een gelukkige hand van wisselen en zag Lammers na uitstekend werk van Steven Bergwijn scoren met het hoofd, zoals Luuk de Jong dat in zijn beste dagen voor PSV deed. De gretige blik in zijn ogen verraadde dat hij de strijd om een basisplek nog lang niet opgegeven heeft."



Trouw spreekt van een examen voor trainer Mark van Bommel, 'zonder te weten wat zijn elftal in dit prille stadium van het seizoen kan'. "Is linksback Sadilek even dynamisch als de vertrokken Angelino ( )? Mogen van Luckassen, vervanger van de naar Duitsland teruggekeerde Schwaab, dezelfde leiderschapskwaliteiten verwacht worden? En hoe wordt de leegte na het vertrek van Luuk de Jong, die als aanvoerder, aanspeelpunt en doelpuntenmaker (28 competitietreffers) belangrijk was, ingevuld?"



Van Bommel bracht met Steven Bergwijn, Hirving Lozano, Malen, Bruma én Érick Gutiérrez een betrekkelijk verrassende en aanvallende basiself binnen de lijnen. Hoopgevend, zo stelt het ochtendjournaal. "De supporters in het bijna uitverkochte stadion zagen tegen de Zwitserse nummer twee de voorlopige contouren van het nieuwe PSV. Daarin werden aanvallende accenten gelegd", zo luidt de conclusie. "Met Gutiérrez, die zijn vakantie eerder afbrak om met PSV de lange weg naar de Champions League te beginnen, bracht Van Bommel de door hem gewenste creativiteit in de ploeg. Het spel van Gutiérrez oogde bemoedigend. De Mexicaan denkt vooruit, beschikt over een goede dieptepass en is technisch vaardig in de kleine ruimtes."