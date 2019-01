"Met Fulham zorg ik er juist wel voor in beeld te blijven bij Oranje"

Ryan Babel is terug in de Premier League. De 32-jarige aanvaller heeft Besiktas verlaten en tot aan het einde van het seizoen getekend bij Fulham.

Mocht de samenwerking van beide kanten bevallen, dan plakt de 54-voudig Oranje-international er na dit seizoen nog een jaar aan vast bij de club uit Londen. Babel gaat met de ploeg van manager Claudio Ranieri strijden tegen degradatie. Op die manier hoopt hij in beeld te blijven bij het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman.

Wanneer Babel met Fulham degradeert en volgend seizoen in de Championship komt te spelen, lijken zijn kansen bij Oranje kleiner te worden. "Met de keuze voor Fulham de komende zes maanden zorg ik er juist wel voor in beeld te blijven bij Oranje. Mijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht had ook andere aanbiedingen voor veel geld in de bekende verre landen, maar samen met hem en mijn vader had ik al besloten om op topniveau te blijven spelen", legt Babel uit in een interview met De Telegraaf . "Van bondscoach Ronald Koeman heb ik veel vertrouwen gekregen en ik hoop hem daarvoor terug te betalen door te helpen bij het winnen van de Nations League."



Babel maakte in 2007 de overstap van Ajax naar Liverpool. Drieënhalf jaar later vertrok hij uit Engeland om voor TSG Hoffenheim te gaan spelen. "Ik vind het mooi om weer deel uit te maken van de Premier League. De grote uitdaging voor mij hier in Londen is om Fulham op het hoogste niveau te houden", vervolgt Babel, voor wie de overstap naar Fulham als een kleine verrassing kwam. "Het speelt pas ruim een week. Ik heb er goed over nagedacht of ik het wilde en of het iets voor mij was. Weliswaar moest ik snel beslissen omdat Besiktas en Fulham vlot tot een akkoord kwamen, maar ik heb alles goed tegen elkaar afgewogen en bewust hiervoor gekozen."



Aanstaande zondag kan Babel debuteren voor Fulham in de Londense derby tegen Tottenham Hotspur. Hij zegt hoge verwachtingen te hebben van de Premier League. "De atmosfeer zal als vanouds zijn, veel passie bij de fans. Dat weet ik nog van mijn tijd uit Liverpool. Die stadions met allemaal een andere identiteit, maar toch allemaal typisch Engels, het maakt wedstrijden in de Premier League heel mooi", aldus de 32-jarige Babel. "Op die leeftijd weet je dat je aan je laatste jaren van je carrière bezig bent en van die jaren wil ik het beste maken. Het gaat om mijn carrière. Nee, Oranje is dan in principe niet leidend, maar speelt in het achterhoofd wel mee."