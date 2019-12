Mesut Özil vs China: Een moderne voetbalrivaliteit

Wat gebeurt er als een Duits-Turkse speler van één van de bekendste clubs uit Engeland een zeer kritische boodschap naar de Chinese overheid stuurt?

De afgelopen week was de grootste zorg voor het bestuur van om een permanente opvolger te vinden voor Unai Emery. Totdat Mesut Özil zich op social media uitliet over de politieke situatie in Xinjiang, China.

De Duits-Turkse voetballer schreef op Twitter over de meest westerse Chinese provincie Xinjiang, of zoals Özil het noemde: Oost-Turkestan. In een lang bericht aan zijn 24 miljoen volgers riep hij de 'strijders van Uyghur op om zich tegen vervolging te verzetten'.

Naast zijn oproep tot verzet wees hij ook naar rapporten over detentiekampen en beperkingen voor de islam in de regio, evenals het feit dat de mondiale media geen licht op de situatie schijnen.

"Korannen worden verbrand, moskeeën gesloten, madrasa's (koranscholen) worden verboden en religieuze geleerden worden één voor één gedood", schreef Özil. "De broeders worden gedwongen om in kampen samen te komen. Chinese mannen worden in hun plaats in hun families geplaatst. Vrouwen zijn gedwongen om met Chinese mannen te trouwen."

Arsenal, uit angst voor grote repercussies van de Chinese overheid, kwam meteen met een reactie op de Chinese micro-blogging website Weibo. De club distantieert zich van de uitspraken van zijn speler.

The Gunners benadrukten dat Özil's 'persoonlijke mening' niet de mening van de club is en dat 'Arsenal als voetbalclub zich altijd heeft gehouden aan het principe om zich niet in politieke discussies te mengen'.

Het statement werd naar buiten gebracht en de club zette zich schrap.

Maanden eerder waren de Houston Rockets en de NBA in China zwaar beschadigd en commercieel geraakt nadat de algemene manager Daryl Morey op Twitter zijn steun uitsprak voor de protesten in Hong Kong.

De Chinese regering haalde snel het NBA-basketball van de televisie en zette veel belangrijke Chinese commerciële partners onder druk om de banden met de competitie te verbreken. In Noord-Londen was men bang dat de groei van de club en de grote financiële belangen in China op dezelfde manier een dreun zouden krijgen als voor de Rockets.

Arsenal kan zich echter gelukkig prijzen dat de reactie van de Chinese staat niet zo fel was als eerder in het NBA-verhaal.

Twee dagen na de tweet van Özil werd Arsenal's thuiswedstrijd tegen van de Chinese staatsomroep CCTV en het online streaming platform PPTV gehaald. In navolging van die beslissing om het duel niet uit te zenden, kwam Geng Shuang, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, met een verklaring.

"Ik weet niet of meneer Özil persoonlijk naar Xinjiang is geweest. Maar hij lijkt te zijn misleid door nepnieuws en zijn oordeel is beïnvloed door woorden die niet waar zijn", aldus Geng.

"Ozil weet niet dat de Chinese regering de vrijheid van godsdienst van alle Chinese burgers beschermd, inclusief de Uyghuren. Hij weet ook niet dat de Chinese maatregelen voor terrorismebestrijding in Xinjiang worden ondersteund door de lokale bevolking van etnische groepen. Er hebben zich de afgelopen drie jaar geen terroristische incidenten voorgedaan.

"We nodige meneer Özil uit om naar Xinjiang te komen en er eens rond te kijken. Als hij een geweten heeft, goed van kwaad kan onderscheiden en een objectieve en onpartijdige houding kan aannemen, zal hij een ander Xinjiang zien."

De Chinese regering wil de Premier League en Arsenal niet op dezelfde manier bestraffen als eerder de NBA. Velen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden namelijk het gevoel dat de aanval op de NBA alleen maar Hong Kong verder in de schijnwerpers had gezet. De internationale reputatie van China werd beschadigd.

Staatsmedia kregen de opdracht dat er gereageerd moest worden op de verhalen over Xinjiang, maar vervolgens moesten ze onder het tapijt worden geschoven. De huidige controverse over de Uyghur-moslims is in potentie namelijk gevoeliger voor de Chinese overheid.

Hoewel de reactie van de overheid vrij mild was, gold dat niet voor die van sommige Chinezen. Een fan van Özil liet via de fanclub van de speler weten dat men vanwege het 'nationale belang' alle fansites van Özil offline zou halen. In een stroom van online berichten kreeg de linkspoot veel beledigingen en kritiek over zich heen.

"Hij is een publiek figuur en een sportman. Hij moet voorzichtig zijn wat hij schrijft en alleen over voetbal praten", reageerde een gebruiker met de naam Bowen. Een ander kondigde aan: "Ik kan Arsenal niet steunen zolang Özil speelt. Hij moet vertrekken naar een club zonder moraal, zoals Manchester. Ik denk dat ik een tijd alleen maar Italiaans voetbal ga kijken."

Veel reacties op de uitlatingen van Özil konden de aan de orde gestelde problemen niet oplossen. Een aanzienlijk deel van die reacties ging over het feit dat de Duitser de naam 'Oost-Turkestan' gebruikte om het over Xinjiang te hebben. Die naam is immers van de regio die veel door onafhankelijkheidsgroeperingen en terroristische organisaties wordt gebruikt. Voor veel Chinezen is het nogal een gevoelige naam.

Pro-onafhankelijkheidsbewegingen worden stilgelegd en onmiddellijk in diskrediet gebracht door de staat, net als alles wat op pro-onafhankelijkheid lijkt. Of het nu om Tibet, Hong Kong of zelfs het de facto onafhankelijke Taiwan, dat nog steeds door China wordt geclaimd. De Chinese overheid en een groot aantal Chinese burgers beschouwen dat als een persoonlijke belediging.

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke gevolgen deze hele kwestie op de lange termijn zal hebben voor het merk Arsenal in China. Eén ding is wél zeker: het merk Özil is in het land voor altijd aangetast. Het is onwaarschijnlijk dat de Chinezen de speler ooit nog te zien krijgen tijdens een voorbereidingstournee van The Gunners in het land, of dat hij ooit een megasalaris zal opstrijken in de Chinese Super League. Özil is zelfs al verwijderd uit de Chinese versies van FIFA 20 en Pro Evolution Soccer.

Je kunt je overigens afvragen of Özil wakker ligt van zijn reputatie in China. In een tijd waarin voetballers politiek meer uitgesproken en onafhankelijker zijn dan voorheen, zal deze kwestie tussen Özil en China niet de laatste in zijn soort zijn.

Clubs en competities, die tot nu toe apolitiek zijn gebleven, moeten afwegen welke economische risico's er zijn als de Chinese markt wordt afgestoten doordat spelers, fans en coaches hun vrijheid van meningsuiting wordt afgenomen.