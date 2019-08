'Mesut Özil voelt zich onveilig en staat open voor verrassende transfer'

DC United is momenteel druk bezig in te spelen op het naderende vertrek van Wayne Rooney.

De Engelse veteraan gaat zich in de winter aansluiten bij het Derby County van manager Phillip Cocu, waardoor de Major League Soccer-club nu op zoek is naar een vervanger. Na Daniel Sturridge wordt nu ook Mesut Özil gelinkt aan .

The Washington Post weet donderdag te melden dat de aanvallende middenvelder van op de radar van de Amerikaanse club staat. De krant meldt dat de zaakwaarnemer van de dertigjarige spelmaker is gespot in de Amerikaanse hoofdstad. De belangenbehartiger zou met de club hebben gesproken over een mogelijke overstap van Özil.

De voormalig Duits international zou openstaan voor het Amerikaanse avontuur, ook omdat hij zich niet meer veilig zou voelen in Londen. De middenvelder werd samen met teamgenoot Sead Kolasinac onlangs door gewapende motorrijders tot stilstand gebracht. Laatstgenoemde ging de belagers vervolgens te lijf, waarna de twee en hun eveneens in de auto van Özil aanwezige partners konden ontkomen.

The Sun meldde zelfs dat het duo van Arsenal verzeild is geraakt in een gangoorlog in Londen. Zowel Özil als Kolasinac was zondag afwezig toen Arsenal met 0-1 versloeg.

The Gunners lieten afgelopen vrijdag weten dat de twee uit veiligheidsoverwegingen, na meerdere 'beveiligingsincidenten', niet zouden meedoen tegen the Magpies .