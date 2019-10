Mesut heeft het nog steeds! Uitblinkende Özil toont Emery & Arsenal dat klasse blijvend is

Arsenal verloor na strafschoppen na de krankzinnige 5-5 tegen Liverpool, maar hun Duitse spelmaker speelde een fantastische wedstrijd.

Als Mesut Özil na een pauze van vijf weken zo kan presteren, stel je dan eens voor waartoe hij in staat zou zou als hij volledig wedstrijdfit is?

De nummer tien van , die door Unai Emery sporadisch wordt gebruik, leverde een uitstekende prestatie tijdens de opmerkelijke wedstrijd tegen in de achtste finale van de . De wedstrijd op Anfield eindigde in een krankzinnige 5-5, waarna the Reds de strafschoppen het beste namen.

Özil was de aangever bij één doelpunt en had een groot aandeel in nog twee treffers, voordat hij werd vervangen door Matteo Guendouzi bij een stand van 4-4 halverwege de tweede helft.

Gezien het feit dat de Duitser niet had gespeeld sinds hij vorige maand in de vorige ronde tegen Nottingham Forrest een basisplaats had, was het misschien begrijpelijk dat de 31-jarige vroegtijdig naar de kant werd gehaald.

Er zullen echter ongetwijfeld vragen worden gesteld waarom Emery besloot de beste speler van het veld te vervangen toen de stand nog in balans was.

Gedurende 65 minuten speelde Özil op de toppen van zijn kunnen. Ja, dit was een Liverpool dat elf wijzigingen had doorgevoerd ten opzichte van het team dat zondag had verslagen en waarin vijf tieners speelden - waarvan één zijn debuut maakte.

Maar dat mag geen afbreuk doen aan het spel dat Özil liet zien op een veld waarvan velen dachten dat hij problemen zou kennen.

In een wedstrijd vol fouten, stak de Duitser met kop en schouders boven iedereen uit. Hij herinnerde Emery aan zijn kwaliteiten in aanloop naar de wedstrijd tegen in de Premier League zaterdag.

Özil speelde geen competitiewedstrijd meer sinds het 2-2 gelijkspel tegen in september, maar gezien zijn optreden op Anfield moet Emery hem dit weekend zeker opnemen in zijn basisopstelling in het Emirates Stadium.

Zonder de WK-winnaar, ontbrak het de afgelopen weken aan creativiteit bij Arsenal. Op dat vlak waren er woensdagavond geen problemen aan de Merseyside, maar de problemen achterin bleven bestaan.

Na een vroeg eigen doelpunt van Shokdran Mustafi, verbaasden de bezoekers Anfield met drie doelpunten in een tijdsbestek van zeventien minuten.

Lucas Torreira maakte het eerste doelpunt, door van dichtbij binnen te tikken nadat Bukayo Saka's schot gered was. Özil was de spil in de treffer, door de voorzet te geven op Saka, na eerder in de opbouw al een goede pass te hebben gegeven op Ainsley Maitland-Niles.

Gabriel Martinelli stond daarna centraal en scoorde tweemaal. Het tweede doelpunt kwam voort nadat Özil Saka met een prachtige pass had bediend op de linkerflank.

Martinelli heeft dit seizoen nu zeven keer gescoord in zeven wedstrijden. De Braziliaans is de meest scorende tiener in de vijf grootste Europese competities en is de eerste Arsenal-speler die scoorde in zijn eerste vier basisplaatsen sinds Ian Wright.

James Milner deed wat terug vanaf de strafschopstip net voor de rust. Arsenal leek schijnbaar de controle te hebben over de wedstrijd toen het negen minuten na rust het vierde doelpunt maakte.

Wederom speelde Özil een centrale rol in het doelpunt. Ainsley Maitland-Niles achtervolgde een mislukte pass terug van Milner en schoot de bal voorbij de twintigjarige doelman Caoimhin Kelleher.

De bal leek over de zijlijn te rollen voordat Özil met een kunstige beweging dat voorkwam en Maitland-Niles in staat stelde om te scoren.

Liverpool leek geklopt te zijn, maar toen schoot Alex Oxlade-Chamberlain van afstand raak om de achterstand te verkleinen voordat Divock Origi ruimte voor zichzelf creëerde om vanaf de rand van het strafschopgebied te scoren.

Uit het niets kwamen de bezoekers weer op voorsprong. Joe Willock, die verder een slechte avond kende, schoot het leer vanaf dertig meter in de bovenhoek en gaf daarmee Arsenal weer de beste papieren voor de zege.

Maar zelfs toen konden ze de voorsprong niet vasthouden. Vijf minuten in blessuretijd zette Origi beide ploegen weer op gelijke hoogte waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen.

Héctor Bellerín, Guendouzi, Martinelli en Maitland-Niles scoorden allemaal voor Arsenal, maar Dani Ceballos zag zijn strafschop gekeerd worden door Kelleher. Dat stelde de achttienjarige Curtis Jones in staat om Liverpool naar de kwartfinales te schieten.

Lees beneden verder

De nederlaag zal de druk op Emery alleen maar vergroten, wiens wissels in de tweede helft in twijfel zullen worden getrokken.

Arsenal neemt het voor de volgende interlandperiode in competitieverband op tegen the Wolves en . Als er iets misgaat in die twee wedstrijden, zal de Spanjaard in een zeer oncomfortabele positie terechtkomen.

Op basis van deze gekke wedstrijd op Anfield heeft Özil echter nog steeds de kwaliteiten om hem te helpen. Het is aan jou, Unai...