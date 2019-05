Messi's perfecte partner? Waarom Griezmann-transfer naar Barcelona een gok zou zijn

De Franse WK-winnaar heeft zijn vertrek bij Atlético Madrid aangekondigd en er zijn enkele potentiële risico's als hij in Camp Nou gaat voetballen.

Antoine Griezmann liet afgelopen zomer een documentaire maken over zijn beslissing om wel of niet van naar te gaan. Dat leek toen al wat overdreven en nu kun je het zelfs belachelijk noemen.



Ondanks dat hij destijds 'nee' zei tegen de Catalanen, heeft Griezmann inmiddels toch besloten om het Wanda Metropolitano binnenkort achter zich te laten, na een teleurstellend seizoen.



Goal weet dat Barcelona opnieuw uit is op zijn handtekening en goede papieren heeft om de Fransman vast te leggen, hoewel zijn mogelijke komst naar Camp Nou wel wat risico's met zich meebrengt voor de club.



Griezmann wist in het clubvoetbal alleen de Segunda División te winnen met en de Spaanse Super Cup (2014), en Europese Super Cup (2018) met Atlético Madrid. Een wat mager palmares voor een 28-jarige speler met zijn kwaliteiten en de drijvende factor achter zijn beslissing om Atléti nu wel te verlaten.



Vorig jaar was hij dat even uit het oog verloren toen hij Barça afwees. De aanvaller - en misschien vooral zijn adviseurs, inclusief zijn zus Maud - waren verblind door het grotere plaatje dat Atlético aanbood.



Als Griezmann deze zomer alsnog naar Barcelona gaat, moet hij waarschijnlijk een deel van zijn huidige salaris inleveren. In de Spaanse hoofdstad strijkt hij jaarlijks meer dan twintig miljoen euro op.



Het is wellicht wat te simplistisch of zelfs nutteloos om te spreken van mitsen en maren, maar Barcelona zou met speels gemak de genadeklap hebben gegeven als men een speler als Griezmann had gehad.



De spits zou dan zelf een Spaanse landstitel op zijn erelijst hebben staan en hij zou zich momenteel voorbereiden op de finale van de .



Ousmane Dembélé had in Camp Nou de beslissing op zijn schoen toen hij in blessuretijd met een slappe inzet op Alisson schoot. Griezmann was met zijn 'killer instinct' veel minder vergevingsgezind geweest.

De Fransman zou echter niet naar Catalonië worden gehaald om zijn landgenoot te vervangen, maar om juist het beste uit hem naar boven te halen.



De voormalige vleugelspeler van heeft in Barcelona twee moeizame jaren achter de rug. Een transfer van Griezmann zou voelen als de komst van een oudere broer, iemand die hem kan begeleiden en ondersteunen.



Op welke positie zou Griezmann moeten spelen? Op papier zou hij de opvolger kunnen worden van de nu 32-jarige Luis Suarez, als nieuwe nummer 9.



Lionel Messi's beste vriend gaat voorlopig echter nergens heen.



Hoewel hij sinds 2015 geen uitdoelpunt meer heeft gemaakt in de Champions League, is Suarez in nog steeds levensgevaarlijk. Een haai die met veel plezier de tegenstanders van Barcelona kapot scheurt.



De spits kwam Griezmann op het WK ook nog tegen. Hij spotte met de opvallende affiniteit die de Fransman heeft met Uruguay. Griezmann claimde half Uruguayaans te zijn vanwege zijn sterke band met Atlético-aanvoerder Diego Godín, de peetvader van Griezmann's jongste dochter.



"Hij kan wel zeggen dat hij half Uruguayaans is, maar hij is gewoon Frans", zei Suarez tijdens het toernooi in Rusland. "Hij heeft geen idee hoe het voelt om Uruguayaans te zijn."



Binnenkort komt Suarez bij zijn club misschien wel op de bank te zitten, terwijl Griezmann in zijn plaats op het veld rondrent.



Griezmann trok in de zomer ook aan het langste eind. Hij veroverde met Les Bleus de wereldtitel en liep na afloop van de finale in Moskou met een vlag van Uruguay om zijn schouders.



Suarez staat er echter niet alleen voor. Begin april maakten de fans van Barcelona tijdens de wedstrijd tegen Atlético (2-0 winst) duidelijk hoe ze over Griezmann denken.

"Ik denk dat de meeste Barça-fans hem niet willen. Bovendien zijn de prijzen die worden genoemd nogal overdreven", stelt Joan Laporta, de voormalige president van Barcelona. "Ik vind dat er nog wel andere spelers zijn met veel potentie die bij Barcelona zouden kunnen doen wat Griezmann ook kan doen."



Het voetbal kan echter wispelturiger zijn dan een Engelse zomer en mocht Griezmann in zijn eerste wedstrijd een solo maken om vervolgens Suarez te laten scoren met een intikker, dan zullen de fans en de échte Uruguayaan hun nieuwe speler met open armen ontvangen.



Griezmann's veelzijdigheid is een eigenschap die hem zeker zal helpen. De aanvaller heeft bij zijn huidige club en in de nationale ploeg een centrale rol, met de vrijheid om ook op andere posities te zwerven. Hij kan ook op de linkerflank uit de voeten, zoals eerder bij Real Sociedad.



Dat betekent dat hij centraal de plek van Suarez kan innemen, maar ook dat hij naast hem zou kunnen spelen op de vleugel.



Als de 28-jarige speler op de flank wordt gezet, kan hij vanaf daar in de zestien komen in plaats van dat hij terugzakt en Messi in de weg loopt, zoals Philippe Coutinho soms doet als hij op de linkervleugel speelt.



Met zijn 133 goals in 256 wedstrijden voor Atlético voegt Griezmann bovendien de productiviteit toe die de Catalanen nooit echt hebben vervangen nadat Neymar in 2017 naar vertrok.



Toch zijn er twijfels over de vraag of deze transfer het wel waard zou zijn.



Aan het einde van volgend seizoen is Griezmann 29 jaar oud en 120 miljoen euro is heel veel geld voor een speler die misschien nog maar drie jaar op het absolute topniveau mee zou kunnen.



Het gaat in de voetbalwereld echter meer dan ooit om het heden. Dat zie je terug in de Champions League-zege van Barça in 2015, die al een eeuwigheid geleden lijkt.



Als Griezmann volgend seizoen een bijdrage kan leveren in een nieuwe Europese triomf, is zijn komst meteen een succes.



Op andere posities wordt meer aan de toekomst gedacht, getuige de komst van Frenkie de Jong en wellicht ook Matthijs de Ligt. Griezmann moet gehaald worden voor het hier en nu.



Of hij de juiste man is, is een vraag die pas later kan worden beantwoord. Vanuit het oogpunt van Barcelona is dat de Champions League-finale op 30 mei 2020 in Istanbul.

Gezien de huidige situatie zal Griezmann zich snel moeten aanpassen en succesvol moeten zijn, anders zullen de supporters zich snel tegen hem keren.



Zoals altijd is Lionel Messi de sleutel. Als hij de Fransman ziet als iemand die hem kan helpen bij zijn doel om nog eens de Champions League te winnen, en de twee hebben een klik op het veld, dan kan Barcelona alvast een aanbieding richting Madrid sturen.



Maar Coutinho was blijkbaar de verkeerde man en het lijkt erop dat Barcelona een formule probeert te vinden die wel werkt.



De huidige opzet met Messi op rechts en Suarez in het midden werd door de spelers zelf 'ontdekt' tijdens een wedstrijd. De club en de voormalige coach Luis Enrique wilden de Uruguayaan eigenlijk op de rechterflank plaatsen.



De Spaanse kampioen zal moeilijk een koper kunnen vinden voor Coutinho, de 26-jarige recordaankoop, zonder verlies te lijden.



Als Barcelona zich versterkt met Griezmann en hem later weer verkoopt, zal ook hij ongetwijfeld vertrekken voor een veel lagere transfersom. Maar daarvoor is er nog een lange weg te gaan.



Het is onwaarschijnlijk dat zijn zaakwaarnemers het afgelopen jaar makkelijker zijn geworden in de omgang. Paris Saint-Germain en een aantal andere clubs worden ook aan de Fransman gelinkt en de Parijzenaren kunnen hem zelfs een nog hoger salaris bieden.



Toch staat Barcelona vooraan in de rij. Als de club er wéér niet in slaagt om Griezmann binnen te halen, is dat een flinke vernedering voor het huidige bestuur.



De klok tikt naar 1 juli toe, de dag waarop de afkoopsom van de Atlético-ster daalt van 200 miljoen euro naar 120 miljoen.



Antoine Griezmann is wellicht het missende stukje van de puzzel in Barça jacht op nieuw Champions League-succes óf een enorme valstrik. Het is aan de Catalanen om te betalen en dat uit te vinden.