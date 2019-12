Messi's moeder: "We dachten dat de vijfde Ballon d'Or de laatste zou zijn"

Lionel Messi's moeder, Celia Cuccitini, erkend dat zij niet had verwacht dat haar zoon een zesde Ballon d'Or zou winnen na zijn vijfde in 2015.

De sterspeler van nam maandag de felbegeerde individuele prijs in ontvangst en versloeg in de strijd onder andere Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo. Hij is nu de speler met de meeste gewonnen Ballon d'Ors ooit.

"Ik ben super blij, we hadden niet verwacht de prijs te winnen. We dachten dat de vijfde de laatste zou zijn, dus dit was een mooie verrassing", bekende ze in gesprek met CNN Radio Argentina .

"Hij windt me altijd op. Hij houdt niet op ons elke dag te verrassen met wat hij bereikt. En bovendien, wat voor persoon hij is, wat het belangrijkste is."

Ondanks de laatste gewonnen prijs door Messi, kan hij nog niet iedereen bekoren in zijn geboorteland. Sommige critici wijzen op zijn teleurstellende prestaties bij de nationale ploeg.

De moeder van Messi vindt de kritiek op zijn zoon onrechtvaardig. "Je kunt kritiek leveren zonder te beledigen of zonder plezier te maken. En als een moeder doet dat duidelijk pijn."

"Uiteraard hoeft niet iedereen hem te mogen. De hele familie weet al dat we Argentinië iets schuldig zijn. Maar wie meer dan Lionel wil een WK of een Copa América winnen?"

"Natuurlijk kan gezegd worden wanneer hij speelt. We doen het zelf. Wij vertellen het hem, ik vertel het hem."