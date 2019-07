Messi worstelt: is Argentinië eindelijk verlost van de afhankelijkheid van hem?

Meer dan een decennium werd hij gezien als de messias van de Albiceleste, maar nu kan Messi zich gewoon op zichzelf focussen.

Voor iemand die zo gewend is om het middelpunt te zijn als hij een voetbalveld betreedt, kun je het Lionel Messi vergeven dat hij op de Copa América momenteel wat ontstemd is.



De sterspeler van speelde tot nu toe een bescheiden rol in de voorzichtige run van zijn land naar de halve finales in Brazilië. Met slechts één treffer (een strafschop), geen assists en een aantal optredens die onder zijn gebruikelijke niveau zijn, lukte het hem nog niet om zijn geweldige vorm van afgelopen seizoen bij Barcelona over te dragen op het nationale team.



Zo'n vormdip zou normaal gesproken slecht aflopen voor Argentinië, dat al jaren leed aan een bijna verlammende afhankelijkheid van de captain. De beruchte Messi dependencia die voor de speler zelf zo'n last is gebleken. Maar nu niet meer.



Tegen alle verwachtingen in maken de Argentijnen na een desastreuze toernooistart nog steeds kans op de eindzege. En de grootste verrassing is dat de duidelijke verbetering als team haast onafhankelijk van Leo is gekomen.



Messi werd overtuigd om pas in maart zijn rentree te maken in het nationale team. Hij werd één van de weinige internationals met echte internationale ervaring in de ploeg van de onervaren bondscoach Lionel Scaloni, die moest vernieuwen na het belabberde WK in Rusland.



De nummer 10 van Barcelona, Sergio Agüero, Nicolas Otamendi en Ángel Di María hebben samen bijna 400 interlands gespeeld, bijna het dubbele van de andere negentien selectiespelers bij elkaar opgeteld. Alle vier stonden ze aan de aftrap in de eerste poulewedstrijd tegen Colombia. En alle vier werden ze onmiddellijk vernederd in een 2-0 nederlaag die alle alarmbellen in het Argentijnse kamp lieten afgaan.



Dat de Albiceleste sinds dat duel beter zijn gaan voetballen, is grotendeels te danken aan een aantal nieuwe talenten. Zij hebben het elftal met al hun enthousiasme en kwaliteiten nieuw leven ingeblazen. Leandro Paredes, een middenvelder met spelinzicht en een breed scala aan passes, toont aan wat er ontbrak toen Javier Mascherano jarenlang het middenveld moest leiden.



Keer op keer wist de speler van vrijdag tegen Venezuela (2-0 winst) het spel open te breken, geholpen door Rodrigo De Paul. De hardwerkende middenvelder van was de laatste twee duels misschien wel de beste speler bij de Argentijnen.



Achterin was Juan Foyth niet af te stoppen als rechtsback, terwijl Lautaro Martínez zijn team de weg bleef leiden met zijn grenzeloze energie en zijn tweede doelpunt van deze Copa América.

Paredes en De Paul zijn 25 jaar, Foyth en Martínez zijn pas 21. Ze zijn niet opgegroeid in de schaduw van Messi, als deel van de vorige generatie. In plaats daarvan vinden ze zelf hun weg in het huidige team.



Natuurlijk is het des te beter als de grote vedette zich kan herpakken na de inzinking die hij in Brazilië heeft gekregen.



"Dit is niet mijn beste Copa América", gaf de aanvoerder toe na de wedstrijd tegen Venezuela. Daar kun je het alleen maar mee eens zijn.



Messi's probleem in de nationale kleuren heeft dit keer niets te maken met een gebrek aan balbezit of kansen, maar met zijn onvermogen om daarvan te profiteren. Zijn doorgaans snijdende passes zwenken een meter of twee van hun doelwit af, zijn dribbels leiden tot niets en schoten die hij normaal gesproken met de ogen dicht kan afronden, zweven over de doellat.



Dankzij de klik die de Argentijnen op andere posities hebben, zijn de persoonlijke beproevingen van Messi alleen persoonlijk. Tegen Qatar en Venezuela hadden ze geen algemene invloed op het team. Paredes en De Paul vormden de nieuwe as en Lautaro en Agüero waren continu in beweging om in het strafschopgebied aanspeelbaar te zijn. Zelfs met een worstelende Messi oogt Argentinië beter dan op ieder moment sinds de vorige Copa in 2016.



Dat alles is wellicht nog niet genoeg om voor de derde keer op rij de finale te bereiken. Gastland Brazilië, de opponent in de halve finale, is op individueel en collectief niveau sterker. Op weg naar de laatste vier heeft de Seleção nog geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd. Het wordt een immense uitdaging voor een Argentijnse ploeg die pas net z'n draai begint te vinden en in Belo Horizonte duidelijk de underdog is.



Kunnen Messi en zijn ploeggenoten voor een stunt zorgen? Ze zullen een bijna perfecte wedstrijd moeten spelen. Vooral de defensie, die nog steeds fragiel oogt.



Ironisch genoeg zal de vorige ontmoeting tussen beide rivalen op een groot toernooi de Argentijnen moed geven. Toen, tijdens de Copa América in 2007, waren de rollen omgedraaid. Brazilië wurmde zich naar de finale, waarin het buurland met spelers als Javier Zanetti, Roberto Ayala, Juan Sebastián Verón, Messi, Carlos Tevez en Juan Roman Riquelme de grote favoriet was.



Maar de ploeg van bondscoach Alfio Basile werd met 3-0 ingepakt door een ijzersterk Brazilië, met onder meer Gilberto, Maicon, oud- 'er Alex, Elano en Robinho.



Dat toernooi was misschien ook wel de laatste keer dat Messi speelde in een nationaal team van gelijken. Daarna werd zijn land steeds afhankelijker van hem en werd het dieptepunt bereikt op het WK van vorig jaar.

Mocht Argentinië dinsdagnacht het onderspit delven, dan gebeurt dat in elk geval als een team en niet als een verzameling individuen die bij elkaar worden gehouden door de onmisbare kracht van die kleine tovenaar uit Rosario.



Al zou een beslissende actie van de superster natuurlijk zeer welkom zijn. "Messi is Messi", zei Scaloni toen hem werd gevraagd waarom de routinier niet zijn normale niveau haalt. "Messi levert een essentiële bijdrage op het veld en ook in de kleedkamer."



Thiago Silva is op zijn hoede: "Hij is de beste speler ter wereld en hij kan zo ineens opstaan. We moeten extra voorzichtig zijn", aldus de Braziliaanse aanvoerder van Paris Saint-Germain.



"Soms zie je hem tijdens een wedstrijd wandelen, maar hij loert altijd op ruimtes voor een tegenaanval."



Messi is inderdaad nog steeds Messi, maar hij hoeft niet langer de messias van Argentinië te zijn. In plaats van Messi plus tien anderen moeten de Albiceleste nu worden gezien als elftal, met Leo als onderdeel van een werkeenheid. Hij is vrij om zich te concentreren op wat hij het beste kan.



Zo'n formule is geen garantie op succes tegen de Brazilianen en die langverwachte Copa-trofee, maar het is wel een positieve ontwikkeling op weg naar het WK van 2022.