Messi woest: "Dat soort bullshit heeft ons afgeleid van de wedstrijd"

Argentinië werd afgelopen nacht uitgeschakeld in de halve finale van de Copa América en Lionel Messi stond na afloop gefrustreerd de pers te woord.

Brazilië was in het Mineirão in Belo Horizonte met 2-0 te sterk voor de Albiceleste. Messi kon in de halve eindstrijd niet zijn stempel drukken op het spel van de Argentijnen en hij maakte zich na afloop nogal boos over de arbitrage.



De aanvaller is van mening dat Argentinië vlak voor de 2-0 van Brazilië een strafschop had moeten krijgen. Zowel arbiter Roddy Zambrano als de aanwezige videoscheidsrechter liet een vermeende overtreding op Sergio Agüero lopen. Kort daarna verdubbelde Roberto Firmino de marge, nadat Gabriel Jesus vroeg in de eerste helft al trefzeker was geweest. "Zij waren niet beter dan wij. Ze wisten vroeg te scoren en het tweede doelpunt kwam vanuit een niet gegeven strafschop", zo tekenen verschillende Argentijnse media op uit de mond van Messi.



"De officials hebben voor veel bullshit gele kaarten uitgedeeld, maar hebben niet eens even de VAR gecheckt. Dat is ongelofelijk", vervolgt de sterspeler van de Argentijnse ploeg. "Dat is de hele wedstrijd zo gegaan. Tijdens de hele wedstrijd hebben ze ook maar bij het lichtste contact in het voordeel van Brazilië gefloten. Dat soort bullshit heeft ons afgeleid van de wedstrijd. Er zijn geen excuses voor, het moet bekeken en geanalyseerd worden."



"Ik hoop dat de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, red.) er iets aan gaat doen. Dat zal wel niet, want Brazilië heeft daarvoor te veel macht. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Zij waren zeker niet superieur, we zaten goed in de wedstrijd", besluit Messi. Brazilië neemt het in de finale van de Copa América op tegen Peru of Chili, die in de nacht van woensdag op donderdag strijden om een plek in de eindstrijd. Voor Messi en Argentinië wacht nog wel een wedstrijd om de derde plaats.