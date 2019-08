Messi wint prijs voor UEFA Goal of the Season

De prachtige vrije trap van Lionel Messi tegen Liverpool is uitgeroepen tot mooiste UEFA-doelpunt van het afgelopen seizoen.

Messi bepaalde met een heerlijke trap in de kruising de eindstand op 3-0 in de eerste halve finale tussen en . Het tweeluik leek daardoor beslist, maar The Reds verrasten vriend en vijand in de return op Anfield (4-0) en ze wonnen uiteindelijk het toernooi.

De goal van Messi kreeg de voorkeur boven onder meer de rake knal van Cristiano Ronaldo tegen , in de groepsfase. Een jaar eerder mocht de Portugees zelf de titel aan zijn palmares toevoegen. De ster van scoorde in het shirt van met een sensationele omhaal tegen zijn huidige club.

Bij de UEFA Goal of the Season-verkiezing mogen bezoekers van de UEFA-website ieder jaar hun favoriete doelpunt uit een Europese competitie kiezen. Andere genomineerden waren dit keer treffers van Danilo (Portugal) tegen Servië, Pedro ( ) tegen Slavia Praag, Nani (Sporting Clube de Portugal) tegen Qarabag en Ivan Rakitic (Barcelona) tegen .

De 'UEFA Technical Observers' oordeelden een dag na de -finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur nog dat niet Messi, maar Ronaldo's goal tegen United het mooiste Champions League-doelpunt van afgelopen seizoen was.

De groepsfase van het nieuwe Champions League-jaar begint op dinsdag 17 en woensdag 18 september. Op donderdag 29 augustus is de loting in Monaco.