"Messi vervangen wordt lastiger dan de opvolging van Ronaldo"

In een exclusief interview met Goal stelt Sonny Anderson dat hij Lionel Messi als de enige speler ter wereld ziet die een duel alleen kan beslissen.

Voormalig Barcelona-spits Sonny Anderson zegt dat het een hels karwei wordt om Messi te vervangen, nog lastiger dan het voor hem was om de Braziliaanse Ronaldo op te volgen. Anderson arriveerde in 1997 bij Barcelona en moest toen aan de bak om de naar Internazionale Ronaldo Nazario te doen vergeten. Hij slaagde nooit echt in die missie en blikt nu terug op die periode.

In gesprek met Goal noemt Anderson zijn verblijf in Camp Nou gecompliceerd. "Voor mij was het een erg lastige periode. Ik kostte meer geld dan Ronaldo toen en de fans verwachtten een vergelijkbaar patroon van mij. Ronaldo was een unieke speler en de fans wisten niet veel van mij omdat ik daarvoor in Frankrijk speelde. Als Messi ooit vertrekt, zal de volgende speler met shirtnummer 10 bij Barcelona een nog lastiger tijd hebben dan ik."

De Spaanse topclub bereidt zich nu voor om een andere oud-werkgever van Anderson te treffen in de Champions League: Olympique Lyon is dinsdag de tegenstander in de achtste finale van het miljardenbal. Dan zal Messi ongetwijfeld op zijn best zijn, voorspelt de Braziliaanse oud-spits. "Hij is 100 procent capabel om elke wedstrijd te beslissen op het moment waarop hij het wil."

"Daarom is Valverde zo voorzichtig met hem", doelt Anderson op het vele roteren van de trainer. "Hij wil dat Messi op zijn best is. Barcelona gaat het heel zwaar krijgen als hij er niet meer speelt. Valverde moet tot die tijd het meeste uit hem blijven halen, want hij is de enige speler ter wereld die een wedstrijd alleen kan beslissen."

Barcelona gaat het tweeluik met Lyon in als favoriet, maar ze moeten zich wel langs een team zien te wurmen dat eerder dit seizoen al van Manchester City en van Paris Saint-Germain won. Lyon werd tweede in de groep achter de Citizens en hield Shakhtar Donetsk knap achter zich toen het er in het laatste groepsfaseduel echt om spande.



"Het spelletje van Lyon is lastiger dan het lijkt", claimt Anderson. "Tegen Manchester City en PSG hebben ze al heel goede wedstrijden op de mat gelegd. Het is een team wat normaal gesproken beter wordt als het tegen de beste ploegen uit Europa speelt. Ik denk dat het met of zonder Messi heel lastig gaat worden voor Barcelona. Lyon kan thuis een goed resultaat neerzetten, maar in Camp Nou krijgen zij het zwaar."

Anderson gelooft dat het huidige team van Barcelona veel sterker is dan de ploeg waar hij twintig jaar geleden deel van uitmaakte. Dat heeft volgens hem te maken met verbeterde faciliteiten, een ander competitieformat en het vertrouwen na veel landstitels en andere prijzen. "Veel dingen zijn veranderd sindsdien. Toen hadden we slechts één trainingsveld en nu ligt er een fantastisch trainingscomplex."

"Wij waren toen niet gewend om ons te kwalificeren voor de latere ronden van de Champions League, soms was het lastig om ons überhaupt te kwalificeren. Wij waren destijds erg goed, maar zeker niet de beste. Nu heeeft de club veel titels gewonnen en staan er bij Barcelona elf van de beste spelers ter wereld op hun posities."