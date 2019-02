"Messi vernieuwt contract als hij daar klaar voor is"

Barcelona wil Lionel Messi niet dwingen om snel zijn contract te verlengen. De huidige verbintenis van de Argentijn verloopt in 2021.

Messi verlengde zijn contract in Camp Nou voor het laatst in november 2017 en qua prestaties kan hij nog steeds op topniveau mee. Dit seizoen is de 31-jarige sterspeler zelfs de enige in de beste vijf Europese competities die al meer dan twintig keer heeft gescoord. Met 21 treffers is Messi momenteel topscorer van La Liga.



"Zijn contract loopt over ruim twee jaar af, maar gezien zijn prestaties zal hij hier nog jaren spelen. Leo is een intelligente jongen en hij weet wanneer het een goed moment is. Als hij zich goed voelt, komt hij wel naar ons toe", zegt president Josep Maria Bartomeu over een contractverlenging tegen Cadena COPE.



"Als hij ons benadert, zullen we zijn contract vernieuwen. Messi is de beste voetballer uit de geschiedenis." De routinier maakte eerder deze jaargang zijn 400ste doelpunt in La Liga, een absoluut record. In totaal was de Zuid-Amerikaan al 581 keer trefzeker in 664 optredens voor de Blaugrana.



In het verleden sprak Messi wel eens de wens uit om zijn carrière af te sluiten bij Newell's Old Boys, de club waar hij ooit begon. Recenter liet hij echter los dat Barcelona ook een mooie club is om met pensioen te gaan.