Messi verklaart UEFA-prijs De Jong: "Hij denkt met zijn voeten"

Frenkie de Jong nam donderdag de UEFA-prijs voor beste middenvelder van het seizoen 2018/19 in ontvangst.

De middenvelder van was samen met ploeggenoot Lionel Messi naar Monaco afgereisd, waar niet alleen de prijzen werden uitgedeeld maar ook de loting voor het nieuwe seizoen van het miljardenbal werd verricht. De Argentijn ontving van de Europese voetbalbond de prijs voor beste aanvaller van het vorige seizoen en legt via het clubkanaal van Barça uit waarom het terecht is dat De Jong zijn concurrenten Christian Eriksen en Jordan Henderson heeft afgetroefd.

De verkiezing werd gehouden onder 55 sportjournalisten uit alle landen die zijn aangesloten bij de UEFA, alsmede onder de trainers van alle clubs die zich plaatsten voor de groepsfase van de en de . Ze stelden allen een top drie samen: de nummers een, twee en drie ontvingen respectievelijk vijf punten, drie punten en een punt. De Jong wred met overmacht gekozen als beste middenvelder: hij kreeg 222 punten en bleef Eriksen ( , 60 punten) en Henderson ( , 59 punten) ruim voor.

Messi hield De Jong vorig seizoen bij in de gaten en zag hem een hoog niveau halen. "Hij blonk uit in de Champions League en liet het in belangrijke wedstrijden zien, tegen grote clubs. De Jong is een voetballer met veel kwaliteiten, heel dynamisch. Iemand die continu in beweging is, met zijn voeten denkt", aldus Messi, die in de strijd om Europees voetballer van het jaar werd afgetroefd door Virgil van Dijk.

De Argentijn is blij met de komst van De Jong naar Barcelona. "Met al zijn capaciteiten gaat hij ons enorm helpen. Hij is afkomstig van een club met dezelfde manier van spelen en daarom zal hij minder moeite hebben om zich aan te passen."

Waar Messi en De Jong donderdag samen afreisden naar Monaco, zal het nog wel even duren voordat de twee samen op het veld staan. Messi is namelijk nog geblesseerd en de wedstrijd van zaterdagmiddag tegen Osasuna (17.00 uur) komt te vroeg. Volgens Spaanse media duurt het nog zeker een maand voordat Messi weer in actie kan komen voor de ploeg van trainer Ernesto Valverde. De Jong begon zijn eerste twee competitiewedstrijden tegen Athletic Bilbao (1-0 verlies) en (5-2 winst) vanuit de basis en maakte in beide duels de negentig minuten vol.