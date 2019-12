Messi verdient Ballon d'Or niet? Het enige schandaal is dat hij er niet meer heeft

De vedette van Barcelona blijft nieuwe hoogten bereiken en zijn geweldige prestaties zorgen ervoor dat vrijwel niemand hem kan evenaren.

Misschien is het wel toepasselijk dat Lionel Messi zijn zesde Ballon d'Or, die hem markeert als succesvolste speler in de historie van de prijs, heeft gekregen na twee fantastische optredens bij Barça in vier dagen tijd.

Tenminste, zo zou het moeten zijn, ware het niet dat Messi's heroïsche spel tegen en zo normaal is geworden dat het bijna als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Te midden van het gemopper over de vraag of de briljante Argentijn de prijs eigenlijk wel echt verdient, is er wat perspectief nodig: als de winnaar gekozen zou worden op basis van puur talent en excellentie op een voetbalveld, dan zou Messi er al veel meer dan zes hebben gewonnen.

Éver Banega groeide samen met Messi op in Rosario en was één van de eerste spelers die in de stad te maken kreeg met de kwaliteiten van het jonge talent. De huidige middenvelder van speelde toen voor Alianza, terwijl Messi al een lokale superster was bij Grandoli. "Alianza's juniorenderby was tegen Grandoli", vertelde Banega in een interview met Ole in 2007, toen hij zelf bij actief was en Messi de harten van al veroverde.

"We kwamen elkaar in een aantal wedstrijden tegen, maar gelukkig vertrok hij redelijk snel naar Spanje, want hij vernietigde ons altijd. Je kon toen al zien dat hij een fenomeen was."

Dat fenomeen heeft in de loop der jaren opnieuw gedefinieerd wat er allemaal mogelijk is op een voetbalveld. Grootheden uit het verleden zijn verbonden aan één of twee seizoenen waarin de wereld aan hun voeten lag. Denk aan Ronaldo in zijn enige seizoen bij Barça (1996/97), Zinédine Zidane in 1998 en Diego Maradona die eind jaren '80 naar twee landstitels leidde.

Lionel Messi heeft op hetzelfde niveau gedomineerd, maar dan meer dan tien jaar achter elkaar. We zijn het normaal gaan vinden dat de Zuid-Amerikaan veertig of zelfs vijftig keer per seizoen scoort. Wereldgoals en onmogelijke assists worden achteloos toegevoegd aan de verzameling. Geen enkele speler op deze planeet kan de kleine nummer 10 evenaren met de bal aan de voet, een feit dat onderstreept wordt door de lichte achteruitgang van zijn grote en enige rivaal, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo is natuurlijk de voornaamste reden dat het aantal Ballon d'Ors van Messi de dubbele cijfers niet heeft gehaald. De hooghartige, egocentrische, maar enorm effectieve Portugees heeft de laatste vier jaar het gat met Messi verkleind dankzij de prestaties van in de , een competitie die veel te veel invloed heeft gekregen op het vergeven van individuele prijzen.

Het is in feite de hoogst denkbare lof die je de ster van kan geven door te zeggen dat hij de enige was die in de buurt kwam van Messi's hegemonie. Op zijn 34ste begint Ronaldo's ster wat te vervagen en zijn impact in Turijn schiet tekort ten opzichte van zijn gloriedagen in Madrid, toen Los Blancos vier keer de Champions League wonnen in vijf seizoenen.

Er zijn kandidaten die Messi kunnen uitdagen voor de titel van 's werelds beste voetballer, met name Kylian Mbappé. Maar de flitsende Fransman van Paris Saint-Germain zal dan iedere week moeten doen wat Messi al jaren presteert en waardoor de superster niet alleen wordt gezien als de beste speler van deze generatie, maar van iedere generatie.

De triomf van Messi op het gala in Parijs herstelt gedeeltelijk de belachelijke situatie van twaalf maanden geleden, toen het fenomeen slechts op de vijfde plaats eindigde en Luka Modric als winnaar werd verkozen.

De Kroaat van Real Madrid was dankzij het verrassende WK in Rusland een meer dan waardige kandidaat om de wurggreep van Messi en Ronaldo op de individuele prijzen te doorbreken.

Maar tegelijkertijd bewijst het matige seizoen 2018/19 van Modric, terwijl Messi 51 keer scoorde in 50 duels en Barça weer naar de titel leidde, hoe ver 's werelds beste voetballer boven zijn collega's staat.

Virgil van Dijk zal het zeer jammer vinden dat hij net naast de Ballon d'Or heeft gegrepen. Niemand kan Messi echter zijn nieuwste kroon misgunnen. De kroon waarmee hij terecht boven Ronaldo komt als opvallendste ster van onze tijd.

Lionel Messi is al sinds hij in Rosario zijn eerste stappen zette bij Grandoli een ware tovenaar. We moeten niet twisten of hij de Ballon d'Or in 2019 eigenlijk wel verdiende; het is eerder een wonder dat hij de award niet elk jaar wint.