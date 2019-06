'Messi van de Meerdijk' geeft signaal af en stemt in met contractverlenging

FC Emmen heeft het contract van Anco Jansen opengebroken en verlengd tot medio 2021.

Daarnaast is er de optie op een seizoen extra, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen . De vorige verbintenis van de dertigjarige aanvaller liep nog een jaar door. De aanvoerder begint na de zomerstop aan zijn derde seizoen bij de Eredivisionist uit Drenthe.



"Ik heb het hier goed naar mijn zin. Het waren twee fantastische seizoenen en de club is op alle vlakken groeiende", reageert Jansen in een videoboodschap op de clubsite van Emmen. "Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Toen handhaving een feit was zei ik op het plein al 'Tot volgend seizoen' tegen de supporters. Die woorden zet ik nu kracht bij. Ik hoop dat dit ook een signaal is naar andere spelers."De 'Messi van de Meerdijk' kwam afgelopen seizoen tot 5 doelpunten en 8 assists in 29 competitiewedstrijden namens het elftal van trainer Dick Lukkien. Jansen had hiermee een groot aandeel in het lijfsbehoud van Emmen, dat door de verrassende veertiende plaats ook volgend seizoen in de actief is.