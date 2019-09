Messi & Suárez twijfelgevallen bij Barcelona voor duel met Valencia

Lionel Messi en Luis Suárez zijn twijfelgevallen bij Barcelona in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tegen Valencia. Het tweetal traint apart.

De Argentijn heeft dit seizoen nog geen competitieve wedstrijd voor zijn club gespeeld nadat hij kort voor de dubbele vriendschappelijke ontmoeting met SSC in de Verenigde Staten een kuitblessure opliep.

Hoofdtrainer Ernesto Valverde verklaarde dat zijn sterspeler beschikbaar zou zijn voor de selectie na de internationale break en gaf toe dat hij hoop had dat Messi in actie kon komen tegen komende zaterdag in LaLiga.

kent een moeizame start van het seizoen. De openingswedstrijd tegen Athletic Club ging met 1-0 verloren, waarna een 5-2 zege volgde op . In de laatste wedstrijd voor de interlands werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen het gepromoveerde Osasuna.

Messi is individueel blijven werken aan zijn herstel en ontbrak dinsdag op de groepstraining met de hoofdgroep - van wie sommigen extra vrije tijd hadden gekregen. Zijn deelname tegen Valencia, de ploeg die Barça versloeg in de finale van de van vorig seizoen, blijft twijfelachtig.

De blessure van de aanvaller is nauwlettend gevolgd door het medische team van de club, maar er is nooit specieke datum voor zijn terugkeer vastgesteld. Messi's kwetsuur wordt dagelijks bekeken. Een terugkeer in de basis tegen Valencia wordt hoe dan ook een lastig verhaal, aangezien de aanvaller geen wedstrijdritme heeft en nog niet competitief heeft gespeeld.

Luis Suárez bevindt zich ondertussen in een vergelijkbare situatie nadat hij een achillespeesblessure heeft opgelopen in Barcelona's nederlaag tegen Athletic Club.

Berichtgeving in Spanje hebben deze week gesuggereerd dat Suárez de ontmoeting met Valencia zou halen, maar individuele trainingen betekenen dat de Uruguayaan ook een twijfelgeval is voor de ontmoeting in Camp Nou.

Er zijn nog drie trainingssessies gepland voor de wedstrijd van zaterdag en Valverde hoopt goed nieuws te ontvangen rondom zijn aanvallers op de regerend landskampioen van Spanje op het goede spoor te krijgen in LaLiga.