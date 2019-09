Messi staat voor mogelijke terugkeer bij Barcelona tegen Internazionale

Lionel Messi is maandag teruggekeerd op het trainingsveld bij Barcelona en kan woensdag mogelijk weer in actie komen voor de Catalanen.

De aanvoerder van moest zich in de wedstrijd tegen na rust laten wisselen als gevolg van een beenblessure en moest zaterdag de wedstrijd tegen aan zich voorbij laten gaan.

De 32-jarige aanvaller liep in de voorbereiding al een kuitblessure op en speelde zodoende dit seizoen pas drie wedstrijden, waarvan twee competitiewedstrijden. Messi trainde maandag voor een groot deel mee met de groep bij Barcelona.

De Catalanen spelen woensdagavond de tweede groepswedstrijd in de tegen , nadat de eerste wedstrijd tegen in een 0-0 gelijkspel eindigde. De Italianen kenden een teleurstellend begin van de groepsfase door met 1-1 gelijk te spelen tegen Slavia Praag.

De ploeg van Antonio Conte is tot dusver foutloos gebleven in de . Tegen werd zaterdag voor de zesde wedstrijd op rij gewonnen en is het momenteel koploper, met twee punten voorsprong op regerend landskampioen .

Trainer Ernesto Valverde kan mogelijk ook een beroep doen op Ousmane Dembélé, die maandag ook meetrainde met de groep. Net als Messi ontbrak de vleugelaanvaller in de wedstrijd tegen Getafe als gevolg van een dijblessure.

Beide spelers deden echter niet de volledige training mee, waardoor het te betwijfelen valt of Messi en Dembélé klaar zijn voor een basisplaats.