Messi spreekt zich uit over zijn rol in de transfersoap rond Neymar

Lionel Messi had Neymar heel graag bij Barcelona zien voetballen.

De aanvaller van Paris Saint-Germain was afgelopen transferperiode uit op een hereniging met zijn voormalig ploeggenoten in Catalonië, maar de twee grootmachten kwamen niet tot een akkoord. Messi erkent in een interview met Sport dat hij hoopte op de komst van de Braziliaan.

"Ik had het fantastisch gevonden als Neymar was gekomen. Eerlijk: ik weet niet of de club er alles aan heeft gedaan om hem te halen, maar ik weet zeker dat het niet makkelijk onderhandelen is met Paris Saint-Germain", zegt de 32-jarige wereldster, die benadrukt dat de Catalaanse topclub ook zonder Neymar prijzen kan pakken dit seizoen.

"Ik ben niet teleurgesteld. We hebben een spectaculaire selectie en we kunnen om iedere prijs meestrijden, zelfs zonder Neymar. In sportief opzicht gesproken is Neymar een van de beste spelers ter wereld. En qua marketing en sponsors had de club ook een grote stap gezet", aldus Messi, die ontkent dat hij achter de schermen de komst van Neymar eiste.

Luis Suárez vertelde onlangs nog dat hij en Messi via WhatsApp aan Neymar kenbaar maakten dat de twee aanvallers de dribbelaar graag in het Camp Nou zagen spelen. "We hebben nooit gevraagd om een transfer van Neymar, we hebben simpelweg onze mening gegeven", benadrukt Messi.

"Of ik achter de schermen de baas ben? Het is nu wel aangetoond dat dat niet het geval is."