Messi speelt 700ste wedstrijd voor Barcelona na basisplaats tegen Borussia Dortmund

De Argentijnse tovenaar nadert het clubrecord van Xavi, daar hij een nieuwe mijlpaal neerzet tegen de Duitse grootmacht.

-aanvoerder Lionel Messi speelt woensdag zijn 700ste wedstrijd voor de club, daar hij een basisplaats had in de -ontmoeting met . Messi vormt een voorhoede met Luis Suárez en Ousmane Dembélé tijdens de voorlaatste wedstrijd in Groep F.

De Argentijn maakte zijn debuut voor Barça in oktober 2004 op slechts zeventienjarige leeftijd en hij heeft sindsdien talloze clubrecords vernietigd en hij is uitgegroeid tot de beste speler in de historie van de Blaugrana .

Zijn vorige 699 wedstrijdne in alle competities hebben hem het ongelooflijk aantal van 612 doelpunten opgeleverd, bijna 400 meer dan zijn dichtsbijzijnde uitdager Cesar, de ster van Barcelona in de jaren '40 en '50.

Ondertussen speelde alleen Xavi met 767 wedstrijden vaker dan Messi. De Argentijn passeerde de nummer twee op de ranglijst Andrés Iniesta (674 wedstrijden) aan het einde van het vorige seizoen.

Gedurende zijn vijftien jaar in het eerste elftal van Barcelona heeft Messi 34 hoofdprijzen gewonnen, meer dan elke andere speler in de clubgeschiedenis. Hij werd tienmaal landskampioen en won vier keer de Champions League.

Hij wordt ook beschouwd als de favoriet om dit jaar de Ballon d'Or te winnen. Het zou zijn zesde onderscheiding worden en Cristiano Ronaldo achter zich laten als winnaar van de meeste edities.