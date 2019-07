Messi schrijft excuusbrief en poogt doemscenario af te wenden

De Argentijnse voetbalbond (AFA) heeft een excuusbrief van Lionel Messi verstuurd aan de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL.

Dat meldt La Nación in de nacht van zaterdag op zondag. In de brief verontschuldigt Messi zich voor uitspraken die hij eerder deze maand deed na de gewonnen troostfinale van de Copa América tegen Chili. Argentinië hoopt met de brief een zware straf voor de sterspeler af te wenden.

Messi, die tijdens de troostfinale met rood van het veld werd gestuurd na een ruzie met Gary Medel, was na afloop furieus over de arbitrage op het toernooi. "Ik weigerde (de bronzen medaille, red.), omdat ik geen onderdeel wil zijn van de corruptie en dit gebrek aan respect. We hadden meer verdiend dan dit, maar ze wilden ons niet in de finale hebben", zei hij onder meer. "De corruptie en de scheidsrechters hebben de mensen niet de kans gegeven om te genieten. Het voetbal is geruïneerd."



Volgens AS kan Messi voor twee jaar worden geschorst, maar van een mogelijke schorsing was hij destijds al niet onder de indruk. "Ze doen maar. De waarheid moet gezegd worden. De Copa América is zo ingericht dat Brazilië moet winnen." Inmiddels lijken de AFA en Messi een zware sanctie echter wel te vrezen. In de brief benadrukt Messi dat hij geen enkel individu heeft beschuldigd van corruptie en dat hij de woorden in het heetst van de strijd uitsprak.



De AFA hoopt met name dat het eerste argument van Messi voldoende is om een schorsing te voorkomen. Men neemt alleen genoegen met een waarschuwing of desnoods een boete, zo klinkt het. Een schorsing zal door de Argentijnse advocaten te allen tijde worden aangevochten. Naar verwachting wordt het onderzoek van de ethische commissie van de CONMEBOL binnen enkele dagen afgerond en wordt de eventuele sanctie dan ook bekend.