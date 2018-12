Messi, Pjanic of Neymar? De 15 beste vrije trappen-nemers van de laatste vijf jaar

De sterren geven een extra dimensie aan het spel van hun teams met een verbluffend talent voor het scoren uit de moeilijkste pogingen.

Het is een bewijs van het vermogen van Lionel Messi dat Barcelona-fans bij een vrije trap op de rand van het strafschopgebied van de tegenstander op het puntje van hun stoelen klaarzitten om te juichen.

De Argentijn is een van 's werelds beste exponenten van een van de lastigste kunsten van het voetbal en het lijkt alleen maar beter te worden in dacht opzicht, zoals hij liet zien met twee verbluffende pogingen om Espanyol te verslaan in een eenzijdige derby-overwinning voor de Catalanen tegen Espanyol afgelopen weekend.

Het was de eerste keer dat de aanvoerder van de Blaugrana ooit twee keer in dezelfde wedstrijd uit een vrije trap scoorde en zijn totaal in LaLiga bracht hij naar negentien sinds 2013/14.

Echter, Messi, die zijn techniek onder de legendarisch Diego Maradona heeft aangescherpt, is op dit moment verre van de enige specialist in dode spelmomenten in het spel.

Inderdaad, Juventus heeft een rijkdom als het gaat om vrije trappen-nemers, met Cristiano Ronaldo zomerse komst bij de club alleen maar heeft bijgedragen aan hun opmerkelijk lange lijst met opties.

De Portugees vecht nu voor de bal met Miralem Pjanic en Paulo Dybala telkens wanneer La Vecchia Signora een vrije trap verdienen op een gevaarlijke positie.

In feite heeft de Serie A geen gebrek aan talent bij dode spelsituaties. AC Milan's Hakan Calhanoglu is een evenknie voor Pjanic en het tweetal mag zich scharen bij de beste vrije trappen-nemers in de afgelopen vijf seizoenen in de vijf grootste Europese competities.

Pos. Speler Huidige club Vrije trap-doelpunten 1 Lionel Messi Barcelona 19 2 Miralem Pjanic Juventus 12 3 Hakan Calhanoglu AC Milan 12 4 Paulo Dybala Juventus 9 5 Daniel Wass Valencia 8 6 Daniel Parejo Valencia 8 7 Aleksandr Kolarov AS Roma 7 8 Cristiano Ronaldo Juventus 7 9 Juan Mata Manchester United 6 10 Enis Bardhi Levante 6 11 James Rodríguez Bayern München 6 12 Marvin Plattenhardt Hertha BSC 6 13 Neymar PSG 6 14 Andrea Pirlo Met pensioen 6 15 Alexis Sánchez Manchester United 6

Iets verder op de lijst vinden we Neymar, die, hetzij enigszins verrassend, zes keer scoorde uit een vrije trap in LaLiga en de Ligue 1 sinds hij in 2013 vanuit Santos de oversteek maakte naar Europa.

Het lijkt erop dat de Braziliaan zijn beste pogingen bewaart voor Europa: geen enkele speler, zelfs Messi niet, kan tippen aan zijn cijfers in de Champions League met vijf doelpunten uit slechts zeventien pogingen.

Fans van kolossale verdedigers die ook bedreven zijn door van grote afstand raak te schieten zijn goed vertegenwoordigd door Aleksandr Kolarov. De voormalige speler van Manchester City, nu speelt bij AS Roma, heeft acht keer gescoord, waar hij een plek heeft in de top tien.

Zelfs Andrea Pirlo staat in de lijst, ondanks dat hij Juventus aan het einde van het seizoen 2014/15 verliet voor de Major Soccer League.

Maar de cijfers liegen er niet om: de reputatie van Messi als de beste in de kunst is volledig verdiend.