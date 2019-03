Messi openhartig: "Ik mis Cristiano Ronaldo in Spanje"

Lionel Messi vindt het bijzonder jammer dat hij Cristiano Ronaldo niet meer tegenkomt in LaLiga. Hij mist de onderlinge strijd.

De Portugees liet afgelopen zomer achter zich voor en speelt zijn wedstrijden momenteel in de . Messi en Ronaldo speelden jarenlang tegen elkaar in El Clásico en de Argentijn van baalt ervan dat die ontmoetingen tot het verleden behoren.

Terwijl Ronaldo de Koninklijke vorig jaar inruilde voor Juventus, ligt Messi nog tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou. "Ik mis Cristiano in Spanje", bekent Messi in gesprek met de Argentijnse radiozender 947 FM Radio . "Het was altijd leuk om tegen hem spelen, al was het wel moeilijk om hem titels te zien winnen. Het zou leuk zijn als hij nog steeds hier zou spelen", laat Messi weten over zijn concurrent, die negen seizoenen in het Santiago Bernabéu speelde.



Jarenlang streden Messi en Ronaldo in Spanje tegen elkaar om de prijzen. Ook de winst van de Ballon d'Or was belangrijk voor de beide sterspelers. Messi ziet echter ook andere toppers. "Vandaag de dag kunnen ook Neymar, Kylian Mbappé, Luis Suárez en Sergio Agüero de beste van de wereld worden", denkt La Pulga , die nog wel onderscheid maakt. "Cristiano zou ik samen met mezelf nog apart zetten. Ik zweer het je, daar ben ik eerlijk over."



Ondanks dat de grootheden elkaar niet meer treffen in LaLiga, kunnen ze elkaar dit seizoen wel degelijk tegenkomen. Barcelona en Juventus zijn immers allebei doorgedrongen tot de kwartfinales van de . "Ik heb veel respect voor Juventus. Ze zijn een geweldig team, zeker met Cristiano erbij. Hopelijk weten we de finale te bereiken en dat zullen we zien wat er gebeurt", besluit Messi. Barcelona speelt in de kwartfinales tegen , terwijl Juventus het opneemt tegen .